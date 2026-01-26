CVC pide difundir "de forma extensa" la figura del autor de 'Paquito el Chocolatero' en el 80 aniversario de su muerte

Pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura ha aprobado por unanimidad este lunes durante el pleno ordinario de enero, el primero del año, una declaración sobre Gustavo Pascual Falcó, el compositor del conocido pasodoble 'Paquito el Chocolatero' con motivo de la conmemoración en este 2026 del 80 aniversario de la muerte del músico, fallecido en 1946 a los 36 años. Así, pide difundir "de forma extensa" la figura y obra del compositor de la pieza musical que más veces se ha interpretado en directo" en todo el mundo.

La propuesta, presentada por la consejera Ana Noguera, ha sido aprobada por unanimidad por todo el conjunto de miembros del CVC debido a la relevancia de la aportación del músico nacido el 15 de mayo de 1909 en Concentaina (Alicante).

Según ha explicado Noguera, tanto el Ayuntamiento de Concentaina como la familia del compositor le propusieron que, desde la institución, se aprobara esta declaración ya que, a pesar de los diferentes homenajes que se habían hecho en honor al músico, "tenían la sensación de que no era suficientemente conocido cuando su obra es de las más conocidas y es una de las piezas que más veces se ha interpretado en directo en el mundo, según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)".

Gustavo Pascual Falcó es un compositor conocido especialmente por sus pasodobles 'Paquito el Chocolatero' y 'El Bequetero'. Su amor por la música tuvo su origen en el seno de su familia y en las bandas municipales, "tan arraigadas" a la Comunitat Valenciana.

Creció musicalmente de la mano de su padre, que fue presidente de la rondalla 'La Paloma', y de Antonio Pérez, organista de la iglesia, con quien empezó recibir las primeras clases de solfeo desde muy niño. Posteriormente, escogió el clarinete como instrumento, con el que demostró "grandes cualidades".

A los diez años ya tocaba en la banda municipal de su pueblo, y a los 14 destacaba "hasta tal punto que se convirtió en clarinete solista". Continuó la proyección musical con Enrique Pérez Margarit, su "gran maestro". Su relación con las bandas fue siempre estrecha, como tantos otros músicos valencianos. Llegó a ser subdirector de la Unión Musical Contestana y director de la Orquesta de Pulso y Púa 'La Paloma'.

Sin embargo, los problemas de salud que acarreó desde su niñez le impidieron que ampliase sus conocimientos fuera de Cocentaina, por lo que tuvo que realizar un "trabajo extraordinario" de aprendizaje autodidacta mediante partituras, libros y la radio.

Según se apunta en la declaración, si bien ha recibido diversos homenajes, la familia y asociaciones culturales llevan tiempo soliictando un museo específico que reúna toda su obra y que se exponga al público "para dar a conocer este patrimonio musical al tiempo que sirva como reclamo turístico cultural" de Cocentaina. El CVC considera "conveniente" emprender "diversas iniciativas", con el Ayuntamiento y el IVC, para difundir "de forma extensa la obra y persona" de Gustavo Pascual.

ERMITA DE ADEMUZ

Por otra parte, también se ha aprobado por unanimidad la propuesta para considerar Bien de Interés Cultural la Ermita de Nuestra Señora de la Huerta de Ademuz (Valencia). El origen de esta iniciativa proviene de la sesión plenaria que la institución llevó a cabo en municipio el octubre pasado.

Desde el ayuntamiento, tal y como ha explicado el consejero Vicente González Móstoles, encargado de la redacción de la propuesta, pidió un informe al CVC sobre el interés de declarar BIC esta ermita, que hasta ahora tiene la condición de Bien de Relevancia Local.

En el informe hay una descripción detallada de esta ermita del sglo XIV que incluye información gráfica, planos de la planta, longitudinales y transversales, los esgrafiados del interior y de las varias adiciones que recibió hasta el siglo XVIII.

Así, el Consell Valencià de Cultura ha determinado que Nuestra Señora de la Huerta de Ademuz reúne las características patrimoniales que la hacen merecedora de la calificación de BIC.

ROMERÍA DE LA SANTA FAZ

Finalmente, se ha tratado la cuestión sobre la declaración de BIC Inmaterial a favor de la Romería de la Santa Faz de Alicante, solicitada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat.

El CVC considera a este bien, que data del siglo XV, "una práctica ritual colectiva de larga continuidad, de carácter devocional y cívico a la vez, mucho más que un desplazamiento y un acto litúrgico".

También constata el carácter transversal, el valor del núcleo patrimonial y la interdependencia de los contenidos materiales e inmateriales, entre otros.

En las conclusiones, el Consell se muestra favorable en la declaración de la romería como Bien de Interés Cultural Inmaterial, por su representatividad, continuidad, arraigo comunitario y significación identitaria, así como por la necesidad de garantizar la preservación y transmisión en condiciones de convivencia y autenticidad cultural.

En un primer momento, el consejero José Vicente Navarro ha mostrado su desacuerdo con las conclusiones del informe al considerar que "pierde el sentido intentar declarar la categoría inmaterial a una romería, que es un acto eminentemente religioso, intentando quitarle ese carácter, que es el primordial".

"No es una marcha, no es una caminata, es un peregrinaje", ha aseverado el consejero quien ha indicado que, al considerarlo como "una manifestación cultural viva", se le "priva" del elemento religioso que resulta "fundamental" en su definición.

"LLEGAR A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO"

En este sentido, tanto la consejera Ascensión Figueres como Inmaculada Vidal han mostrado su rechazo a esa definición y han subrayado que el carácter religioso de la celebración no se puede "desgajar" de esta y han solicitado que se haga referencia a esta cuestión en tres puntos del texto donde consideraban que era importante que apareciera.

Por su parte, la consejera Rosana Pastor ha manifestado que, para ella, el documento presentado tiene "todas las connotaciones religiosas que la romería tiene". Y, ha destacado que el documento "tiene el valor de que intenta incluir a todas las personas que se intenten acercar al documento y al CVC" ya que su redacción resulta más "inclusiva" y ha incidido en que "por más veces que se diga que es religioso y devocional, no añade nada al texto, sino que resta para llegar a un publico más amplio".

Así, el consejero Gerardo Múñoz, uno de los redactores del texto, ha remarcado que la descripción que se hace del bien dice "en varias partes" que es "religioso" y ha aseverado que La Pelegrina "no es solo un bien religioso" sino "sociológico y cultural". "La religión forma parte de la cultura", ha indicado, al tiempo que ha apuntado: "No es necesario estar diciendo todo el rato cultural y religioso, si dices cultural, está implícito".

No obstante, todos los redactores del texto se han mostrado favorables a introducir las modificaciones solicitadas. La propuesta ha sido finalmente aprobada con 17 votos a favor y dos abstenciones de los consejeros Rosana Pastor y Vicente González Móstoles.