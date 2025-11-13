Daddy Yankee actuará este domingo en el Circuit Ricardo Tormo

Archivo - Daddy Yankee en una actuación en València en 2017 - LATIN FEST - Archivo

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El icono mundial musical Daddy Yankee encabezará la ceremonia de los MotoGP Awards en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) el próximo domingo 16.

Tras el éxito de su último tema, 'Sonríele', que recientemente encabezó la lista Billboard Latin Airplay en Estados Unidos, el rey del reggaeton ofrecerá una actuación en directo tras la entrega de los MotoGP Awards en el Circuit Ricardo Tormo.

Será la primera ocasión que la gala anual de final de temporada se celebrará junto a la pista, informa la organización de la competición.

Antes de que se rinda homenaje a los campeones del mundo FIM MotoGP y a los mejores pilotos de la temporada 2025, DJ Nano ofrecerá una sesión previa al evento a partir de las 16 horas, antes de la ceremonia que comenzará a las 18.30.

A continuación, Daddy Yankee subirá al escenario para cerrar la celebración. Tras una icónica gira de despedida, 'La última vuelta', el puertorriqueño regresó en 2025 con su nueva era de "música con propósito", marcada por el éxito mundial 'Sonríele' y su esperado álbum 'Lamento en baile'.

Esta "histórica" actuación se llevará a cabo en colaboración con Smax Entertainment, que apoyará a MotoGP trayendo talentos de talla mundial a los fines de semana más destacados del calendario. "La presencia de artistas como Daddy Yankee en el escenario es una declaración de intenciones: queremos crear experiencias inolvidables para los fans y mostrar que MotoGP es más que una competición, es un fenómeno cultural", expresa Kelly Brittain, 'managing director of global marketing' de MotoGP.

Las entradas para el Gran Premio de Valencia, donde se celebrarán los Award', ya están agotadas.