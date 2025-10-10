La dana Alice deja una veintena de carreteras cortadas o con desprendimientos en la Comunitat Valenciana

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado este viernes una veintena de carreteras que han sido cortadas en varios tramos o se han visto afectadas por desprendimientos a consecuencia del temporal. La mayoría de viales con problemas se localiza en la comarca alicantina de la Vega Baja, que está bajo la alerta roja que afecta al litoral sur de Alicante.

En concreto, en la provincia de Valencia están cortadas por inundación dos carreteras: la CV-395, entre Chera y Sot de Chera, y la CV-472, entre Los Corrales de Utiel y la N-330. Además, la CV-429 está clausurada, entre los kilómetros 16 y 28, por deterioros en estructuras entre las comarcas de la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena, según datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a las 16.32 horas, difundidos por el Centro de Coordinación de Emergencias en la red social X.

Por su parte, las inundaciones han provocado en Alicante varios cortes en vías de la Vega Baja, como es el caso de la CV-940 en dos tramos cercanos, entre los kilómetros 2,8 y 5,5 y en el 5,9, porque la calzada ha quedado anegada. También en la CV-942, desde el cero hasta el 0,75, y en la CV-945, entre el primero y el 2,2 y del 2,8 al 6,2.

De otro lado, este viernes se han producido desprendimientos en la CV-189, a su paso por la Foia del Petit, que pertenece a Onda, y en la CV-190 en l'Alcora (Castellón), así como en la CV-589 en Enguera (Valencia). En las comarcas alicantinas, los problemas por este motivo se han registrado en la CV-782, en la Marina Baixa; en la CV-835, a su paso por Novelda, y en la CV-941, en la población de Los Montesinos.

VEGA BAJA

En este contexto, el temporal ha dejado problemas como inundaciones puntuales en algunas carreteras y calles de municipios anegadas. Además, varios caminos se han cerrado de forma preventiva ante la alerta roja decretada este viernes, según han informado en ayuntamientos de las zonas afectadas por el temporal en comunicados y redes sociales.

La Policía Local de Los Montesinos ha detallado que los accesos a la localidad están "intransitables" por la "gran acumulación de agua". Además, la circulación es "imposible y peligrosa" en la CV-940 a la altura de Los Pérez, por lo que ha pedido a la ciudadanía que limite sus desplazamientos "a lo estrictamente necesario".

Por su parte, en San Miguel de Salinas se ha cortado de nuevo en ambos sentidos la carretera que une el municipio con la urbanización Blue Lagoon para "mantener las condiciones de seguridad en la circulación".

Asimismo, desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja recuerdan a toda la ciudadanía "la importancia de evitar desplazamientos no esenciales hasta que se restablezca el tráfico y se verifique que todas las vías están transitables".

En Pilar de la Horadada, uno de los puntos de la comarca de la Vega Baja donde más ha llovido, su alcalde, José María Pérez, ha indicado a primera hora de la tarde que las precipitaciones se están produciendo "con moderación" y que la rambla urbana está canalizando agua "perfectamente", así como la avenida de La Venta, y que "no se han registrado incidentes".

MARINA ALTA

De otro lado, en el norte de la provincia de Alicante, concretamente en la Marina Alta, la Policía Local de Dénia mantiene cortadas las calles Grupo San Andrés, el camino Fondo y el barranco de l'Alberca, según la última actualización del consistorio, emitida a las 12.20 horas.

Asimismo, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat haya informado de que las precipitaciones de las últimas horas pueden afectar a barrancos cercanos al río Girona, el Ayuntamiento de Dénia ha explicado que mantendrá "la atención adecuada y realizará seguimiento del cauce del rio, de los barrancos y de las vías de comunicación que puedan verse afectadas", al tiempo que ha pedido a la población que esté atenta a las indicaciones de las autoridades.

CULLERA Y GANDIA

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha indicado en su perfil de X pasadas las 16.00 horas que algunas zonas del camino de La Coma tienen agua acumulada por las precipitaciones de este viernes y que la CV-603, en el carril en dirección a Tavernes, también presenta "bastante agua", por lo que ha pedido a la ciudadanía de este municipio de la Ribera Baixa que circule con precaución y haga caso de las señales que se han instalado.

Asimismo, en Gandia, la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alicia Izquierdo, ha destacado que "a pesar de la intensidad del episodio de lluvias, que tiene la particularidad de ser muy convectivo e irregular, la situación está bajo control".

La edil ha explicado a primera hora de la tarde que el barranco de la Marxuquera "está bajando muy bien, con agua limpia" y "sin restos de vegetación". "Las obras realizadas en el barranco han permitido que el agua circule correctamente", ha apuntado.

En Gandia, a consecuencia de la acumulación de agua, se han cerrado al tráfico caminos rurales como el del Molí de Vent, Alqueria de Potes, Camí Fondo, Assagador de Morant y la Redona. El Ayuntamiento ha pedido "máxima precaución" y ha recordado que no se deben retirar vallas ni acceder a caminos cortados. "Si ponemos vallas, es por seguridad, y si alguien las quita, pone en riesgo su vida y la de los otros", ha añadido Izquierdo.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y responsabilidad ciudadana: "Los colectores y bombas están funcionando correctamente, la lluvia desagua con normalidad y el barranco baja limpio. Sin embargo, es importante mantener la prudencia, porque aún se esperan más acumulados de lluvia hasta mañana por la tarde".

CAÍDAS DE ÁRBOLES Y ACHIQUES

En este contexto, los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han intervenido ya en una veintena de emergencias desde las primeras lluvias provocadas por la dana Alice hasta primera hora de la tarde del viernes.

Así, han atendido 18 servicios relacionados con las lluvias, especialmente saneamientos de ramas y retiradas de árboles caídos en la vía pública, saneamientos de elementos de fachada en riesgo de caída como cornisas o cascotes y, en menor medida, achiques de agua en edificios.

Desde la noche del 8 de octubre, la entidad dependiente de la Diputación de Valencia mantiene activado su procedimiento de refuerzo en situaciones meteorológicas adversas, una vez que la Generalitat Valenciana decretó el inicio de este nivel de alerta, con el fin de "incrementar su capacidad de anticipación y respuesta ante eventuales situaciones de emergencia".

Este dispositivo especial para los casos de alerta naranja incluye, entre otras medidas, una mayor presencia de bomberos en cada parque principal de las zonas en que la situación meteorológica así lo requiera, así como el refuerzo en la cadena de mando y central de comunicaciones, según ha explicado la institución provincial en un comunicado.

VIGILANCIA EN LA ZONA DANA

Junto a esta medida, el dispositivo especial también incluye la vigilancia de cauces y barrancos en puntos de medición establecidos, tareas que realizan las brigadas forestales del consorcio y unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

De manera paralela, se mantiene un operativo global de vigilancia en la zona cero de la dana del 29 de octubre del año pasado, con recorridos itinerantes realizados por dotaciones de bomberos y brigadas del consorcio junto a los bomberos forestales.