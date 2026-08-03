Dani Fernández, La Casa Azul, Carlos Ares y Natalia Lacunza despiden el Low Festival 2026

Natalia Lacunza en el Low Festival 2026 - DIEGO JURADO

ALICANTE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Low Festival ha despedido "de manera inmejorable" con Dani Fernández, La Casa Azul, Carlos Ares y Natalia Lacunza una primera edición en Torrevieja (Alicante) por la que han pasado 50.000 personas en estos tres días en el Parque Antonio Soria.

Inauguraba esta última jornada de domingo el Escenario Vibra Mahou con Las Chavalas, ganadoras del certamen Emerge Vibra Mahou que impulsa el talento musical emergente de la Comunitat Valenciana, ha explicado el festival en un comunicado.

Tras ellas, uno de los grandes nombres del día: Sidonie. La banda puso a todos a saltar en una "brillante fiesta pop" donde repasaron su extenso repertorio de hits arropados por la berenjena que protagoniza la portada su último trabajo, 'Catalan Graffiti'.

Los de Barcelona dejaron paso a otro de los conciertos más esperados. Dani Fernández ofreció un show "visceral y directo" que emocionó a esas decenas de miles de fans que "no cesaron de corear himnos como 'Bailemos' o 'Dile a los demás'".

Para cerrar, la "efervescente descarga pop" de La Casa Azul llenó el recinto con sus melodías de bubblegum y electrónica, entre las que no pudieron faltar éxitos como 'La revolución sexual' o 'Nunca nadie pudo volar'.

Más talento nacional en el Escenario ElPozo King UPP, que abrió con el retrato generacional de Depresión Sonora y el universo post-punk de 'Los perros no entienden internet (y yo no entiendo de sentimientos)', y después llegó el pop electrónico a la par que melancólico de Natalia Lacunza, presentando las canciones de su segundo trabajo, 'N2STAL5IA'.

Por esas mismas tablas desplegó su magia Carlos Ares con su aclamado álbum 'La boca del lobo' y el pop urbano de Barry B invitó al público a "un viaje por su faceta más cruda, alocada, impulsiva y romántica"; y la sesión de Flash Stereo Club djs puso el broche definitivo a la noche.

El Escenario Radio 3 fue testigo de "una de las grandes sorpresas de la jornada". El dúo andaluz Juventude "revolucionó todo" con lo que ellos mismos denominan "pop surrealista pa' la peña de la pista".

Además, se pudo disfrutar del pop rock con toques nostálgicos de Biela; el show de neo punk de los británicos The Molotovs; los trallazos grunge de rabia generacional de Repion; el punk irreverente de Aiko el Grupo; la propuesta entre lo íntimo y lo bailable de Ciutat; y la mezcla de postpunk y electrónica de Nerve Agent.

Y una vez más el Escenario ESC_ ha contado con sesiones DJ non stop de la mano de Pepe Difenders, DJ Madbel, Peredius, Papote, Fat Gordon, Second DJs, The Reptiles, HOTA y Don Fluor.