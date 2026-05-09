Dani Martín celebra sus 25 años de carrera con un "intenso y emotivo" concierto en el Roig Arena. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín se subió la noche de este viernes al escenario del Roig Arena para ofrecer un "intenso y emotivo" recorrido por las canciones que han marcado los cinco lustros de su trayectoria artística y que se enmarcan en la gira '5 p*t*s años'.

El madrileño congregó a más de 16.000 personas en el primero de los dos conciertos con entradas agotadas que ofrecerá este mes en el recinto valenciano, al firmar una velada "memorable" en la que pasado y presente de su carrera se dieron la mano, según ha precisado la organización en un comunicado.

El listón se situó "muy alto" desde el inicio con una sucesión de grandes himnos de El Canto del Loco --'Zapatillas', 'Volverá' y 'Canciones'-- que desataron la euforia desde los primeros compases.

Tras este arranque "arrollador", Martín se adentró en su etapa en solitario, al evocar la dualidad emocional de 'Desaparece' y 'Vuelve', para regresar acto seguido a la artillería pesada de la banda que lo dio a conocer, con temas como 'Besos', 'Tal como eres', 'Son sueños' o 'Puede ser'.

Ese constante ir y venir entre épocas definió un concierto que confirma el encaje perfecto de Dani Martín con distintas generaciones: "conectar con nuevos públicos sin dejar de seducir a quienes han crecido con su música".

Durante un tramo del recital, el artista redujo la intensidad rítmica para dar paso a la parte "más íntima y emocional de su repertorio". Canciones como 'Cero', 'Emocional' o 'Qué bonita la vida' protagonizaron uno de los momentos "más conmovedores" de la noche, con un público "completamente entregado" en cada estrofa.

El viaje musical continuó con un salto a su etapa más reciente, representada por una selección de temas de su último álbum, 'El último día de nuestras vidas', con interpretaciones de 'Me vuelves puto loco', 'Carpe Diem', 'Novedades viernes' o 'Burning Man'.

A partir de ahí, Dani Martín regresó de nuevo a los "grandes himnos" de El Canto del Loco con 'La madre de José', 'Volver a disfrutar', 'Una foto en blanco y negro' y 'Ya nada volverá a ser como antes'.

El cierre llegó como una celebración conjunta de todas sus etapas, que intercaló canciones de su carrera en solitario, como 'La suerte de mi vida' y 'El último día de nuestras vidas', con "clásicos imprescindibles" de El Canto del Loco como 'Peter Pan' e 'Insoportable'.

Este sábado el artista volverá a subirse al escenario del Roig Arena para ofrecer el segundo de los conciertos programados de este mes. Un viaje musical que tendrá continuidad los próximos 10 y 11 de octubre, fechas con las que Dani Martín se convertirá en el artista que más veces ha actuado en el recinto valenciano.