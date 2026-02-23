Dani Martín suma un cuarto concierto en el Roig Arena el 11 de octubre de 2026

Cartel cuarto concierto de Dani Martin - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Dani Martín ofrecerá un cuarto concierto en el Roig Arena de València el próximo 11 de octubre en el marco de su gira '25 P*t*s Años', una nueva fecha que se suma a los tres recitales previamente anunciados, que están programados para el 8 y 9 de mayo y para el 10 de octubre.

Según informa el auditorio, la gira '25 P*t*s Años' es una celebración de la trayectoria musical de Dani Martín, que abarca desde su etapa como vocalista de El Canto del Loco hasta el presente en solitario.

El concierto repasará sus mayores éxitos, aquellos que han acompañado a varias generaciones a lo largo de los años, aunque también formarán parte del show las canciones de su álbum más reciente, 'El último día de nuestras vidas'.

Las entradas para el nuevo concierto de Dani Martín salen a la venta el miércoles, 25 de febrero, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.