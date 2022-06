Daniela Requena: "Entiendo el feminismo como la lucha de todas las mujeres unidas"

La periodista e influencer publica 'Mamá, soy mujer' para visibilizar las etapas y procesos por los que pasan las personas trans

Así lo expresa Requena en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de 'Mamá, soy mujer. Diario de una chica trans' (Planeta), donde comparte cómo ha tenido que afrontar el desconocimiento, la incertidumbre y los prejuicios sociales por ser una chica trans. Un relato escrito "a corazón abierto" en el que abre "las puertas de su intimidad".

"Han sido muchos los motivos que me han llevado a querer escribir un libro y poder contar mi historia a las personas que no me conocen. Sin duda uno de los motivos que tiene más peso es que la gente ajena al colectivo LGTQBIQ+ y que no conoce a ninguna persona trans pueda saber las diferentes etapas y procesos por los que pasamos las personas trans", explica.

"Hay quien se cree --continúa-- que es una decisión que tomamos de un día para otro y hasta incluso nos han llegado a tachar de hacerlo por capricho o moda, algo que me parece francamente injusto porque va mucho más allá. También creo que es necesario visibilizar mi historia porque afortunadamente ha sido positiva, se aleja de la historias trans más comunes y mediáticas vinculadas al drama, rechazo social, prostitución... Es importante que las nuevas generaciones encuentren referentes con contextos normales, comunes y positivos para que no tengan miedo a ser quienes quieren ser".

Uno de los episodios que narra en la obra es que pudo operarse sin recurrir a la Seguridad Social, donde la lista de espera es muy larga. Pero no todo el mundo tiene ahorros o familiares que puedan ayudar. En este sentido, Requena señala que, aunque España "abarca uno de los escenarios político-legales más avanzados en cuanto a derechos trans, no es suficiente, ya que en muchos casos no se cuenta con un personal sanitario preparado al cien por cien para este tipo de cirugías tan rigurosas o hay infinitas largas de espera en según qué comunidad autónoma".

"Nos tienen olvidadas y nos apartan como si se trata de una cirugía estética cuando realmente es algo que nos genera disforia y nos afecta en nuestro día a día, psicológicamente hablando". Esta situación, añade, fue uno de los motivos por los que aceptó la responsabilidad política --como secretaria del área LGTBI y Diversidad de la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia-- cargo de política. Su objetivo, apunta, es luchar por los cambios de todo el colectivo trans basándose en su experiencia.

Pese a que el libro no esconde los momentos tristes se su biografía y a que hablar de un tema como la transición de género, tiene también una línea de humor. "Es mi forma de ver la vida, siempre con optimismo y positividad y preocupándome por lo que realmente hay que preocuparse. Creo que esa actitud es fundamental cuando te enfrentas a un cambio tan grande porque si no es muy difícil avanzar, hay que ser pacientes y pensar que todo llegará en su debido tiempo, no puedes ser una drama queen siempre", dice entre risas.

Requena se pronuncia también acerca del debate de sectores del movimiento feminista y personas trans por la definición sexo/género.

En esta cuestión, asevera: "Me posiciono de la manera más sencilla y como creo que debería de ser: el feminismo es la lucha de todas las mujeres unidas, cualquier otro feminismo que excluya a mujeres por su identidad de género u orientación sexual no me parece un feminismo real".

Y añade: "Por supuesto estaría encantada en dialogar con parte del colectivo que nos excluye para hacerles entender que nosotras somos igual de mujeres que ellas y que nos buscamos quitar ningún derecho a las mujeres ni sexualizar la figura de la mujer".

EXTREMA DERECHA

Por otro lado, reconoce que teme que la extrema derecha pueda impulsar una regresión en los logros conseguidos por el colectivo LGTQBIQ+.

"Los discursos de odio que potencian están generando mucho debate en las calles en referencia a nuestros derechos y potenciando los delitos de odio. Pero confío en la empatía del pueblo y que la extrema derecha se quede en un pequeño colectivo que haga ruido pero no consiga nada", concluye.