Daniele Gatti dirige la integral sinfónica de Brahms con la OCV en Les Arts y el Auditori de Castelló

Daniele Gatti dirige la integral sinfónica de Brahms con la Orquestra de la Comunitat Valenciana en Les Arts y en el Auditori de Castelló

El director de orquesta Daniele Gatti dirige esta semana la integral sinfónica de Johannes Brahms con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), en dos ciclos en el Palau de les Arts Reina Sofía (18 y 20 de noviembre) y en el Auditori de Castelló (19 y 21 de diciembre).

Tras el "apoteósico" debut de Sir John Eliot Gardiner este pasado miércoles, 'Les Arts és Simfònic' continúa con su ambiciosa programación que reunirá a batutas del circuito internacional al frente de la OCV con algunas de las obras más desafiantes del repertorio, destaca la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Después de su "impresionante" 'Requiem' de Verdi, con el que clausuró la temporada 2020-2021, Daniele Gatti protagoniza una de las citas imprescindibles para los melómanos en el vigésimo aniversario de la Fundación de Les Arts y de la creación de la OCV con un auténtico tour de force reservado a las grandes orquestas del circuito internacional.

El maestro italiano está considerado como el gran intérprete de su generación del legado sinfónico de Brahms. Así lo atestiguan la crítica y el público, que se han rendido ante sus lecturas con las Filarmónicas de Berlín y Viena o la Concertgebouw de Ámsterdam, agrupaciones estrechamente ligadas a la obra del compositor alemán.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana se suma así a este selecto grupo de formaciones con una intensa semana que comenzará el martes, 18 de noviembre, con el primero de los conciertos en el Auditori de Les Arts, con la Primera y Tercera sinfonías. La OCV y el maestro italiano repetirán el programa el miércoles 19, en Castellón de La Plana (19.30 horas).

El jueves 20, Daniele Gatti completará el ciclo en València con la dirección de la Segunda y Cuarta sinfonías para concluir la integral de Brahms el viernes 21, en Castellón de la Plana.

Las entradas para los conciertos de este martes y jueves en Les Arts se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.