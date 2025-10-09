Danny Ocean, confirmado para LOS40 Music Awards en el Roig Arena

Archivo - El cantante Danny Ocean durante una actuación - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Danny Ocean es el nuevo artista confirmado de LOS40 Music Awards Santander 2025, evento musical que acogerá el Roig Arena de València el próximo 7 de noviembre.

Compartirá escenario con artistas de la talla de Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Valeria Castro, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith y Nil Moliner.

Desde la organización aseguran que "todavía quedan más sorpresas, ya que LOS40 seguirá confirmando grandes estrellas a lo largo de las próximas semanas".

Danny Ocean aterriza en la vigésima edición de LOS40 Music Awards Santander para brindar "una actuación inolvidable". Tras triunfar este verano con hits como 'Corazón', incluido en su último álbum 'Babylon Club', el autor de 'Imagínate' o 'Me rehúso' se subirá al escenario del Roig Arena para hacer bailar a los miles de espectadores que disfrutarán del espectáculo tanto desde el recinto como desde sus casas.

LOS40 reunirá a "las mejores estrellas del panorama nacional e internacional" en una gala que premiará los mejores trabajos musicales del último año. También asistirán destacadas figuras de moda, interpretación y televisión y reconocidos creadores de contenido.