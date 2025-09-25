Danone inaugura su Hub de Innovación en Aldaia tras una inversión de 60 millones de euros

Foto de familia durante la inauguración del Hub de Innovación Aldaia 'Ciencia e innovación para alimentar el futuro', organizado por Danone, a 25 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

Jordi Hereu, Diana Morant y Carlos Mazón agradecen la apuesta de la multinacional por Valencia tras la dana y el apoyo en la reconstrucción

Danone ha inaugurado este jueves su Hub de Innovación de Aldaia (Valencia), en el que ha invertido 60 millones de euros en los últimos cinco años, en un acto en el que los ministros de Industria, Jordi Hereu, la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, han agradecido a la multinacional su apuesta por la Comunitat Valenciana y su inversión como "símbolo" de la reconstrucción tras la dana.

El acto también ha contado con la participación del director general de Danone Iberia, François Lacombe, y con la asistencia de otras autoridades como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el comisionado del Gobierno para la reindustralización, Jaime Peris, y la consellera de Industria, Marián Cano, y el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, entre otros.

El director general ha destacado que la fábrica de Aldaia ha incrementado un 60% su producción en cinco años y que el 52% de lo fabricado en la planta se exporta fuera de España, a países como Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. De hecho, todo el Danacol que se consume en el mundo y todo el YoPro bebible en Europa sale del Hub de Innovación de Aldaia.

Las nuevas instalaciones "marcan un antes y un después" para la empresa, ha señado Lacombe, que ha asegurado que con ellas Aldaia se convierte en "mucho más que una planta de producción" y se transforma en un "ecosistema completo" que es "referente de la industria tanto para España como para Europa" y dentro de la propia empresa.

La inversión de 60 millones de euros permite a esta fábrica valenciana ser "pionera en la creación de un nuevo modelo productivo que la hace ñunica en el sector", debido a su alto nivel de especialización en líneas de producción, su tecnologúa "puntera que permite estar a la vanguardia de los procesos más eficientes y la capacidad para generar nuevos procesos y productos, ha explocado Lacombe. De Aldaia salen 180 proyectos de innovación cada año.

Lacombe ha destacado que en 25 kilómetros en Valencia se concentra toda la cadena de producción de Danone, "de la vaca a la boca" desde las granjas que proporcionan la leche hasta la producción de sus productos lácteos. "Logramos tener un modelo de economía circular en toda la cadena de valor que nos pemrite ser eficientes y ágiles", ha indicado.

Lacombe ha subrayado que Danone lleva más de 60 años en la Comunitat Valenciana, donde genera 1.200 empleos directos e indirectos. Ha asegurado que por cada empleo que Danone genera en este hub se crean 2,2 empleos adicionales en la Comunitat Valenciana, y que por cada euro invertido se generan 2,1 euros en la economía valenciana.

HEREU RESALTA EL "GRAN SIMBOLO" DE DANONE

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha expresado en la apertura de la inauguración el "recuerdo imborrable" de las víctimas de la dana y ha puesto en valor la resilencia del pueblo valenciano y de la industria. En esta línea, ha afirmado que el proceso de inversión de Danone es "el gran símbolo del proceso en el que estamos, tras la reconstrucción, del relanzamiento con claves nuevas mejorando la realidad".

Además, Hereu ha señalado que Danone es un "gran ejemplo de lo que queremos para la industria europea" y para el sector agroalimentario, que representa el 13% del PIB y el 15% del empleo. Ha destacado que el sector láctea supone 13.000 millones de euros de facturación, más de 60.000 empleos y que su cadena de valor tiene poder de "desconcentrar la prosperidad en el territorio", ya que de los 1.600 centros de tratamiento de leche en España, el 40% están en poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

Hereu ha incidido en la importancia de garantizar "la seguridad aliemntaria y la autonomía estratégica" en Europa, al tiempo que ha asegurado que "podemos superar los muros del neoproteccionismo en base a la competitividad de nuestros productos" y ha llamado al "fortalecimiento de la base industrial europea" para tener "más y mejor Europa.

Asimismo, Hereu se ha referido a medidas del Gobierno en este sentido omo los pertes de descarbonización de la industria y de transformación digital y la línea AgroInnpulso.

MORANT

Por su parte, Diana Morant ha celebrado "la apuesta redoblada de Danone, que es líder mundial, por Aldaia y la Comunitat Valenciana". La titular de Ciencia ha dado las gracias a la empresa "por haber estado del lado de los valencianos en esos momentos tan dolorosos, apoyando en la emergencia y también en la fase de reconstrucción".

Así, ha asegurado que el Gobierno seguirá al lado de los vecinos de las zonas afectadas por las inundaciones "hasta el final". Morant ha puesto en valor que el Gobierno central ha movilizado 16.600 millones de euros por la dana y ha asegurado que las inversiones han llegado a familias, pequeños negocios e industrias.

Morant ha resaltado la innovación y el trabajo de divulgación de Danone y ha apreciado que la firma haya apostado más por su fábrica valenciana que por la de Madrid porque hay que "descentralizar las buenas oportunidades", ya que "la gente quiere escoger donde vivir y donde trabajar", especialmente en el caso de las carreras relacionadas con la ciencia y la innovación.

Además, Diana Morant ha remarcado la apuesta del Gobierno central por los centros de investigación y de innovación y ha señalado que el prespuesto estatal en I+D se ha multiplicado por 2,5. Ha apuntado que el sector que más crece en ocupación es el de la ciencia e innovación.

MAZÓN SEÑALA LA COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la apuesta del Consell por impulsar "una industria basada en la sostenibilidad, el emprendimiento, la ciencia y la atracción de inversiones para que la Comunitat Valenciana siga creciendo". Así, ha señalado que el Consell y Danone han estado año y medio trabajando de forma conjunta para impulsar el hub agilizando trámites y simplificando la burocracia para favorecer la inversión.

Mazón ha afirmado que la apuesta de Danone en Aldaia es "un mensaje de lo que esta tierra es capaz de hacer tras la riada y una referencia extraordinaria del carácter, el talento y la capacidad de nuestros profesionales y universidades para, lejos de bajar los brazos, seguir avanzando en la recuperación".

En este sentido, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo valenciano por "seguir acelerando la reconstrucción, hacer que las ayudas lleguen cuanto antes a los afectados, realizar las infraestructuras necesarias para dar seguridad y ayudar a nuestros comercios y empresas".

Por otro lado, Mazón ha ensalzado la calidad, la innovación y el empleo que crea Danone en toda la Comunitat Valenciana y ha puesto como referencia su "simbiosis perfecta con nuestros ganaderos". De este modo, ha resaltado "la extraordinaria calidad y el buen hacer" de los productores de leche alicantinos, castellonenses y valencianos que "representan la mitad de la leche que utiliza la planta más importante que tiene Danone en Europa".

La fábrica de Danone en Aldaia también ha inaugurado un museo Danone que recorre más de cien años de historia de la compañía.