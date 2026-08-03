Los daños del incendio de la Vall d'Uixó en la agricultura superan 35 millones de euros, según AVA-Asaja

Árboles frutales quemados en un incendio forestal. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), iniciado el pasado 25 de julio y ya estabilizado, puede haber causado unos daños en el sector agrario que se sitúan entre 35 y 40 millones de euros, según una primera valoración de urgencia elaborada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

La superficie afectada por las llamas en el ámbito agrario (explotaciones agrícolas y ganaderas, colmenas, invernaderos, infraestructuras agrarias, etc.) supera las 2.000 hectáreas, tanto en las zonas próximas a los bosques calcinados como a lo largo de numerosos barrancos que actuaron como 'serpientes de fuego', explica la organización agraria.

Por capítulos, la valoración de AVA-Asaja cifra en 18 millones las pérdidas del arbolado y la reposición de las plantaciones, así como el lucro cesante durante los años necesarios para recuperar la producción previa al incendio. Los cultivos más damnificados son los cítricos, olivos, almendros, algarrobos y aguacates, así como huertos familiares. Los daños estimados en producción actual y de futuras campañas se elevan a diez millones de euros.

Las infraestructuras (invernaderos de flores, plantas ornamentales y hortalizas, casetas de aperos, balsas y conducciones de riego, vallados, etc.) prevén unos siniestros cuantificados en nueve millones. Por su parte, la ganadería y la apicultura pueden sufrir unos perjuicios de tres millones, así como problemas por estrés de los animales, pérdida de pastos e impacto negativo en la biodiversidad.

El incendio también ha provocado daños en viviendas, vehículos, maquinaria y empleo a agricultores y ganaderos de la zona afectada. Además, AVA señala que, en plena ola de calor, los productores no han podido acudir a los huertos del alrededor a efectuar las tareas que resultan pertinentes para el correcto desarrollo de los cultivos, como regar o realizar los tratamientos fitosanitarios contra plagas.

EXIGE MÁS AYUDAS, GESTIÓN FORESTAL Y LIMPIEZA

La entidad agraria valora las medidas del Gobierno en materia laboral y social (Real Decreto-ley 20/2026) y las ayudas aprobadas por la Generalitat (Decreto 114/2026, por valor de 67 millones). Pide al ejecutivo central que complete estas últimas prestaciones con ayudas estatales al sector agrario afectado por los incendios. A su juicio, "aunque estas ayudas son insuficientes, son una muestra de la voluntad del Consell por querer respaldar a ciudadanos, agricultores y ganaderos en la reconstrucción".

Además, recuerda que los productores que tengan el seguro agrario contratado tienen derecho a complementar estas ayudas con las indemnizaciones correspondientes que perite Agroseguro en las próximas semanas.

Paralelamente, AVA-Asaja reitera a las administraciones que cambien sus políticas agrarias y de prevención de incendios forestales. Hace hincapié en la supresión de normativas de la PAC que fomentan el exceso de material combustible, restricciones al acceso de ganado a los montes y otras trabas administrativas. También pide una gestión forestal activa con suficiente presupuesto que reduzca la vegetación a través de medios mecánicos de ganadería extensiva de pastoreo y medidas de apoyo para garantizar una rentabilidad digna y duradera de las explotaciones agrarias que contribuya a fijar la población rural y frenar el fuego.

Y demanda a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que acometa una gestión de limpieza de los cauces de su competencia, con el objeto de evitar que los cauces públicos actúen de propagadores de las llamas esparciéndolas a los campos colindantes; "en algunos casos, las primeras hileras de árboles, pero en otros toda la parcela".

"Los barrancos abandonados por la administración, llenos de maleza y cañas, ya agravaron las consecuencias de la dana a niveles catastróficos y ahora expandieron el incendio a campos alejados de los montes. ¿A qué espera la CHJ y el Gobierno para rectificar?", se pregunta el presidente de la entidad, Cristóbal Aguado.