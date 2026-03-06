Unos daños en la A-7, en Rafelbunyol, obligan a cortar dos carriles y generan retenciones

Datos en A-7, Rafelbunyol - DGT

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos daños registrados en la A-7, a la altura del municipio valenciano de Rafelbunyol, han obligado a cortar dos carriles y han generado siete kilómetros de retenciones.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la A-7 ha registrado esta mañana unos daños a la altura de Rafelbunyol, sentido Alicante.

Como consecuencia, se ha cortado el carril central y el derecho de la A-7 y se han establecido como itinerarios alternativos la C-32 y la V-21, han indicado las mismas fuentes.