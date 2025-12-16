El festival Dansa València recibe la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España - GVA

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València ha sido distinguido con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un galardón otorgado por unanimidad de su Junta Directiva.

La XI Ceremonia de Entrega de las Medallas de Oro y Distinciones de Honor se ha celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid. La distinción ha sido recogida por el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, y por la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora, informa la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un comunicado.

Bajo la dirección de María José Mora, el festival ha reforzado su identidad como un evento híbrido, a medio camino entre festival y mercado, que apuesta además por el apoyo incondicional a las compañías valencianas. Fruto de esta visión, Dansa València acoge desde 2022 la 'Spanish Dance Platform', un referente profesional y artístico de alcance global, al que asiste un gran número de agentes culturales nacionales e internacionales y que ha establecido colaboraciones con ocho comunidades autónomas y con organización culturales extranjeras.

En su intervención María José Mora ha destacado la red de alianzas que el festival ha construido y ha querido dedicar este premio a todas las personas que se dedican a la danza "por continuar creyendo que es posible habitar este mundo convulso desde 'el bailar', por regalarnos el derecho a imaginar a través del movimiento".

Esta distinción supone un reconocimiento al trabajo que se está haciendo desde el IVC en el ámbito de las artes del movimiento a través de un certamen que compagina perfectamente su función como escaparate de la danza contemporánea y, al mismo tiempo, como feria para promocionar la diversidad y riqueza de la creación coreográfica de las compañías.