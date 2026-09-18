La danza reivindica que "la diferencia no resta" con el estreno en Benetúuser de la pieza 'SOLES'

Archivo - Benetússer abre escenario al relevo de la danza valenciana con el estreno de 'SOLES' - JUAN CATALÁN - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Teatre El Molí de Benetússer (Valencia) acogerá el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 18.00 horas, el estreno de 'SOLES', nueva pieza de danza contemporánea para calle de la Cía. Roseta Plasencia.

La propuesta, de acceso libre y para todos los públicos, será interpretada por Diana Muñoz, Sabela Ribes y Elsa Sarrión. La función se presenta dentro de 'Teixint Municipis', programa de residencias artísticas del Festival Bucles que impulsa la recuperación del tejido cultural y el vínculo entre artistas y comunidades locales en municipios afectados por la dana.

El estreno sitúa a Benetússer como "punto de encuentro para una nueva generación de creadoras valencianas". Durante 25 minutos, 'SOLES' pone en diálogo tres cuerpos, tres trayectorias y una idea común: la diferencia no resta, sino que fortalece lo colectivo. La obra explora, a través del movimiento, la escucha, el apoyo mutuo y los cuidados; un lenguaje escénico que acerca la danza contemporánea al espacio público y propone al público una experiencia directa, cercana y compartida, explican los responsables de la pieza en un comunicado.

Más allá de la función, 'SOLES' es una plataforma de profesionalización. El trabajo nace de un laboratorio de creación y sororidad dirigido por Roseta Plasencia, referente de la creación escénica valenciana, y acompaña a sus intérpretes en el tránsito desde su formación en el Conservatorio Superior de Danza de València Nacho Duato hacia los escenarios profesionales.

"Las profesionales que llevamos años en la escena tenemos la responsabilidad de abrir espacios reales para que las nuevas artistas puedan investigar, decidir y encontrar su propia voz. Acompañarlas es también confiar en que su mirada transformará el futuro de nuestra cultura", señala Plasencia.