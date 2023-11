Darín y Pietra regresan al Olympia de València con 'Escenas de la vida conyugal': "Nunca es lo mismo"

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra llevan de nuevo al escenario del teatro Olympia de València la obra 'Escenas de la vida conyugal', un montaje que se ha representado tres veces sobre estas tablas y que según sus intérpretes "nunca es lo mismo porque cada audiencia, cada público y cada vivencia es distinta a pesar de que sea el mismo texto".

Así lo han indicado en la rueda de prensa que han ofrecido para presentar su regreso al teatro valenciano, en el que estarán durante dos semanas antes de concluir su gira por España en Madrid. 'Escenas de la vida conyugal' podrá verse en el Olympia entre este miércoles, 22 de noviembre, y el próximo 3 de diciembre.

"Estamos muy contentos de estar aquí", han afirmado Darín y Pietra, que han recordado que esta obra habla de la relación y de la tolerancia e intolerancia de una pareja que "se quiere mucho" pero que está inmersa en las obligaciones y la rutina del "día a día".

El actor ha manifestado que Ingmar Bergman escribió este trabajo "hace más de 50 años", ha destacado su vigencia después de tanto tiempo y ha comentado que es así porque se trata de una obra que "está viva".

"Nosotros estamos vivos y el mundo se mueve a una velocidad tan vertiginosa que inauguramos nuevas eras. Y quiera uno o no, voluntaria o involuntariamente, cada frase incluida en la obra de Bergman cobra nuevas significaciones con el paso del tiempo", ha expuesto, a la vez que ha indicado que "se refiere a la atmósfera que se vive hoy".

"La obra se readapta a los tiempos. Por eso, nunca es lo mismo. Cada audiencia, cada público, cada vivencia es distinta a pesar de que es el mismo texto", ha asegurado.

Preguntado por escenas que se han excluido de la versión original por su extensión o por su contenido, Ricardo Darín ha expuesto que ya en los ensayos detectaron que una de ellas, "con una gran carga de violencia generada" por el protagonista les pareció que era "innecesaria por el nivel de violencia verbal al que llegaban en un determinado momento".

Así, ha indicado que se decidió excluir esa parte no solamente porque la duración de la obra era extensa sino porque "hoy en día sería indigerible". "Verbal y psicológicamente tenía una tensión tan alta que cambiamos el resultado a esa discusión tan fuerte. Era ella la que tenía la reacción física agresiva y no él. Eso se cambió. Lo de antes hoy en día era indigerible", ha insistido.

"SE ENCUENTRA EN UN ESPEJO"

Respecto a la continuidad de 'Escenas de la vida conyugal' en los escenarios, Andrea Pietra ha resaltado el "éxito" de la obra y que haya gente que "la vuelve a ver".

"Se repite el público porque se encuentra en un espejo que es la realidad. La relación de convivencia tiene algo que se va repitiendo más allá de que uno, como ser humano, pueda ir evolucionando. Son cuestiones que tienen que ver con la intimidad, con la rutina y con el día a día que conocemos y que se repite", ha planteado.

Igualmente, la actriz ha apuntado que el éxito de este montaje se debe también a la presencia de Ricardo Darín. "Triunfa porque España ama a Ricardo Darín. Lo conoce todo el mundo, también lo conocen por el cine en otros países. Es nuestro actor más conocido internacionalmente. Nuestro gran actor", ha agregado.

Pietra ha comentado que si no fuera un "buen" espectáculo la gente no iría a verlo, pero ha subrayado que "el caramelo es ver a Darín". "Es una conjunción", ha apostillado.

Ricardo Darín, que ha agradecido la "generosidad" de su compañera, ha comentado que la "suerte de una actor es tener continuidad de trabajo, propuestas y que sean buenas" y se ha considerado "muy afortunado" por su trayectoria profesional.

PARECIDO A LA VIDA

El actor ha valorado todo lo que ofrece el teatro y ha asegurado que se siguen sintiendo nervios al salir al escenario, "como si fuera el estreno" aunque ha afirmado que disfrutan "mucho" su trabajo.

"El teatro es vertiginoso y es peligroso porque puede ocurrir cualquier cosa. El accidente en el teatro es creativo, no hay pausa y se ha de resolver sobre la marcha. Eso hace que se parezca mucho a la vida, donde vas resolviendo cosas a cada momento", ha declarado. Asimismo, ha apuntado que el teatro "no se parece a nada" ya que "no tiene reemplazo en términos artísticos".

"Hoy en día la inteligencia artificial hace que podamos reemplazar rostros, pero en el teatro aún no se ha encontrado la fórmula para prescindir de los actores", ha remarcado Darín, que ha señalado que no piensa jubilarse todavía.

El actor ha aludido a la productora que tiene con su hijo --y con la que se le "multiplicó" el trabajo, pero se ha mostrado contento de la labor hecha--, además de señalar que no para de trabajar y que esto es algo de lo que no se queja.