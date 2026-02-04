David Bisbal, nuevo cabeza de cartel en los festivales BigSound de València y Pontevedra

Archivo - El cantante David Bisbal actúa durante un concierto en València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

David Bisbal es el nuevo cabeza cartel de los festivales BigSound València (26 y 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias) y BigSound Pontevedra (17 y 18 de julio en el Parque de Tafisa).

"Un verano histórico para BigSound y también para Bisbal. Por primera vez, suma festivales a su gira y solo hará una parada en la Comunitat Valenciana y otra en Galicia", anuncian los organizadores en redes sociales.

En BigSound València, Bisbal compartirá cartel con Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán, Rigoberta Bandini, Rusowsk, Lia Kali, Lucho RK o Samuraï.

En BigSound Pontevedra actuará junto a María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán, Luch Ra, Beret, Lucho RK, Yami Safdie, Nil Moliner o Natalia Lacunza.