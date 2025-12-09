David Otero se suma al cartel de Mar de Jávea 2026 con un "viaje musical" por sus temas "emblemáticos"

Archivo - El cantante David Otero - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización del festival Mar de Jávea, que celebrará su tercera edición los días 3 y 4 de abril de 2026 en el recinto de La Fontana del municipio de Xàbia (Alicante), ha confirmado este martes al cantante David Otero como nuevo artista para el evento.

Se trata de una incorporación que, tal y como han destacado los impulsores en un comunicado, refuerza su "apuesta" por "artistas capaces de emocionar, conectar y llenar de autenticidad la escena musical actual".

Con esta confirmación, Otero se une a una lista que ya cuenta con Taburete, La La Love You, Pignose, Efecto Mariposa, Iñigo Quintero, Hey Kid, Marlena y los británicos Crystal Fighters, primer artista internacional que se sube al escenario alicantino.

Así, los organizadores han subrayado que Otero vuelve a la carretera con un formato que "reivindica la esencia del directo más puro", en el marco del tour 'Una guitarra y yo', "una propuesta íntima y emocional en la que el madrileño apuesta por la sencillez como la forma más poderosa de conectar con su público". "Un retorno al origen, donde cada canción se sostiene por sí misma y cada historia se comparte sin artificios", han apuntado.

"VIAJE MUSICAL"

En este nuevo recorrido, el cantante promete "un viaje musical que combina lo más reciente de su producción con las piezas que han marcado su trayectoria" y sonarán los temas "emblemáticos" de sus últimos discos, convivirán los recuerdos de su etapa como El Pescao, y regresarán, "en versiones renovadas", algunos de los himnos que firmó como compositor y guitarrista de El Canto del Loco, "banda fundamental para una generación que creció con sus melodías".

Tras aquella década "intensa" junto a El Canto del Loco, Otero consolidó una carrera en solitario que lo ha convertido "en uno de los nombres más respetados del pop nacional", según los promotores de Mar de Jávea.

Desde 'Nada lógico' (2010) hasta 'Inteligencia natural' (2024), su trabajo más reciente y álbum introspectivo que explora cómo son las relaciones en un mundo dominado por la tecnología, el artista ha demostrado "evolución constante, sensibilidad compositiva y una capacidad única para emocionar desde la honestidad", han apuntado.

"La incorporación de David Otero es una gran noticia para Mar de Jávea. Representa justo ese tipo de artista que conecta de verdad, que emociona y que convierte cada concierto en un recuerdo. Su propuesta encaja de forma orgánica con el festival: cercana, auténtica y hecha para disfrutarse muy de cerca. Estamos encantados de sumarlo a esta edición", ha afirmado José Luis Iravera, CEO de Disparate Entertainment, promotor del festival.