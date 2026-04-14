Una decena de editoriales "internacionalizan" el sector valencianos en la Feria del Libro Infantil de Bolonia

Feria del Libro Infantil de Bolonia - AEPV

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez editoriales de la Comunitat Valenciana participan en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que se celebra hasta el 16 de abril y actúa como evento paraguas para otras dos citas: BolognaBookPlus, dedicada a la edición generalista, y la Bologna Licensing Trade Fair/Kids, centrada en el mercado de licencias internacionales.

Las firmas valencianas que toman parte en las tres vertientes del evento son Andana Editorial, Iglú editorial, Savanna Books, Litera Libros, Tu cuento y Tú, Batidora ediciones, Grupo Editorial Sargantana, Media Vaca, Editorial Gusanillo y Algar.

Esta presencia "busca la internacionalización del sector y la captación de talento, situando a las editoriales valencianas en el centro del diálogo global sobre derechos de autor, ilustración y animación", destaca la Associació d'Editors de País Valencià (AEPV) en un comunicado.

Todas las editoriales estarán presentes en el estand de la Federación de Gremios de Editores de España gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana.

"La BCBF es una escala muy relevante en el proyecto internacional de nuestra Asociación, gracias a la cooperación con Generalitat Valenciana y la Federación de Gremios de Editores de España. En Bolonia encontramos socios internacionales para ejecutar proyectos, y empresas con las cuales negociar derechos literarios", explica el presidente de la AEPV, Pedro F. Medina.

"Este año la feria ha cobrado especial interés por la cancelación del Festival de Angulema que habitualmente se celebraba en enero. Aprovecharemos esta oportunidad para ofrecer un programa de Fellowship, dirigido por Ivace, que invitará a empresas internacionales en nuestra ciudad: un trabajo muy útil para que nuestras editoriales puedan cerrar las oportunidades de negocio que empiezan a gestarse en cualquiera de las ferias internacionales a las cuales asistimos como AEPV", añade.

De este modo, la presencia valenciana en Bolonia permitirá que las editoriales valencianas "se sitúen en el centro de diálogo global de referencia, tanto por la feria, sus estands y sus actividades, como por el intercambio de derechos de autor en los ámbitos editorial, multimedia, de licencias, ilustración y animación".

El sector del libro infantil y juvenil valenciano destaca en el panorama internacional a través, por un lado, de la participación colectiva en la feria italiana y, por otro, del trabajo de editoriales posicionadas en el mercado internacional como por ejemplo Edicions Bromera, Andana Editorial, Media Vaca ('BolognaRagazzi Awards' durante las ediciones de 2016 y 2019) o Litera Libros (Mención Especial a los 'BolognaRagazzi Awards' de 2022 y 2024).

La asociación señala también la destacada trayectoria y calidad de los trabajos de los profesionales de la ilustración valenciana en este escenario, que han contribuido al desarrollo de la industria valenciana del libro de LIJ.

Según datos de la Federación de Gremios de Editoras de España, las exportaciones del sector del libro español suponían en 2024 una facturación de 332,69 millones de euros. Y la Literatura Infantil y Juvenil del Estado supone el 13,64% de todos los ejemplares exportados.

5.000 TÍTULOS

Más del 30% de las editoriales valencianas se dedican al libro infantil y juvenil, el cual suma más de 5.000 títulos de un catálogo que se enriquece anualmente con una media de 150 novedades editoriales. El sector infantil y juvenil representa un 35% de la facturación del total valenciano del libro, porcentaje que en 2022 estuvo cerca de los 12 millones de euros, de los cuales, el 50% pertenecen a los libros editados en valenciano.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha destacado que la participación de la Generalitat en esta feria "refuerza el compromiso de la Generalitat con la promoción de la lectura y el impulso del sector editorial valenciano en el ámbito internacional" y ha subrayado la importancia de la Feria de Bolonia como espacio de encuentro profesional, "que contribuye a fortalecer el tejido cultural y creativo de la Comunitat Valenciana".

En la misma línea, Ortí ha señalado la importancia de estar presente en este tipo de encuentros ya que, "a pesar del avance de las nuevas tecnologías, siguen siendo foros esenciales para en el crecimiento del sector, puesto que a través de ellas se favorecen los acuerdos comerciales entre los agentes implicados".

En este sentido, ha resaltado que la participación de la Generalitat en esta feria internacional favorece el contacto profesional entre entidades públicas y privadas del sector del libro impulsando sinergias y futuras colaboraciones.

Además, se promueve el conocimiento, la visibilidad y la proyección exterior de la literatura y la edición valencianas, facilitando el acceso de editoriales, autores y agentes culturales al circuito nacional e internacional del libro.

Asimismo, se contribuye a impulsar la lectura y la creación literaria como ejes fundamentales para la construcción de una "ciudadanía crítica, participativa y culta, en coherencia con las políticas culturales públicas de la Generalitat".

Finalmente, ha apuntado que la presencia institucional de la Comunitat Valenciana en foros culturales de relevancia internacional como la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia contribuye a consolidar su imagen como territorio activo en el ámbito cultural y editorial.