Declarado un incendio forestal en Morella

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

CASTELLÓ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en la localidad castellonense de Morella, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

Hasta la zona se han desplazado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; dos autobombas; un medio aéreo; y un agente medioambiental de la Generalitat.

Así mismo, para sofocar el fuego se ha trasladado hasta el lugar afectado una dotación de bomberos de la Diputación de Castellón.