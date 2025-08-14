Declarado un nuevo incendio forestal en Cofrentes (Valencia), que obliga a movilizar ocho medios aéreos

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho medios aéreos y varios efectivos terrestres se han movilizado en la tarde de este jueves tras declararse un incendio forestal en el término municipal de Cofrentes (Valencia), según ha informado Emergencias 112 GVA en su cuenta de X.

En concreto, se han movilizado dos dotaciones y una brigada forestal de bomberos del Consorcio Provincial, voluntarios de Cofrentes, un agente medioambiental, una unidad de prevención de incendios y ocho medios aéreos, según ha detallado el 112 pasadas las 19 horas.

Este jueves los efectivos de bomberos se han movilizado a varios incendios forestales en Valencia, entre los que destaca el de Teresa de Cofrentes, que los bomberos han conseguido perimetrar tras afectar a una zona de aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas según la primera estimación provisional.

En este fuego de Teresa de Cofrentes se trabaja para sofocar "alguna pequeña reproducción" de las llamas. Sigue preocupando la zona sureste porque es la más abrupta y de difícil acceso por tierra, según han trasladado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Juan Carlos Escudero, en declaraciones a los medios desde el PMA en Teresa de Cofrentes.

Los bomberos también han extinguido este jueves a las 16.30 horas un incendio forestal declarado en Cortes de Pallás (Valencia), a las 12.18 horas el incendio forestal que se había declarado el miércoles en Millares y a las 19.42 horas el incendio forestal de Bicorp (Valencia).