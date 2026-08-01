Declarados dos incendios, uno en Requena y otro en Quesa

Vista aérea del incendio de Requena - 112

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios se han declarado este sábado en las localidades valencianas de Requena y Quesa, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

Respecto al de Requena, ha tenido lugar en la zona de las Hoces del Cabriel, y en el operativo para sofocar el fuego interviene una unidad de bomberos forestales de la Generalitat; una autobomba; dos dotaciones de Bomberos de Valencia; un agente medioambiental; una unidad de prevención de incendios; y un medio aéreo de la Generalitat.

Por otro lado, para trabajar sobre el fuego declarado en Quesa se ha contado con una unidad de bomberos forestales de la Generalitat; una autobomba; un medio aéreo de la Generalitat; y voluntarios de Navarrés.