Deep Forest visita València por primera vez el 3 de noviembre con un viaje entre electrónica y naturaleza

Deep Forest - DEEP FOREST

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Deep Forest, uno de los "proyectos pioneros" en fusionar música electrónica, sonidos tradicionales de diferentes culturas y paisajes sonoros contemporáneos, actuará el próximo martes 3 de noviembre de 2026 en la Sala 16 Toneladas de València a partir de las 20.00 horas.

Creado por Eric Mouquet a comienzos de los años 90 en Francia, Deep Forest alcanzó reconocimiento internacional con su particular combinación de música electrónica y sonidos de distintas tradiciones culturales. Su álbum debut, Deep Forest, y el tema Sweet Lullaby situaron al proyecto en el panorama internacional y dieron paso a una trayectoria con más de 10 millones de discos vendidos y una nominación al Grammy. Y finalmente, en 1996, obtuvo el Grammy a mejor álbum de world music con su disco Bohème, tal como ha informado la organización en un comunicado.

A lo largo de su carrera, Deep Forest ha colaborado con artistas como Peter Gabriel y Herbie Hancock, además de participar en proyectos cinematográficos y realizar remezclas para artistas internacionales.

Ahora, el proyecto inicia una nueva etapa artística y llega a Valencia con un espectáculo concebido como un viaje sonoro y emocional, en el que tradición y tecnología, naturaleza y electrónica se encuentran sobre el escenario.

El concierto servirá de presentación de su nuevo disco , que estará disponible en todas las plataformas el próximo 2 de octubre.

La noche comenzará con un Opening DJ Set de DONDJ, especialmente diseñado para la ocasión y basado en sonidos de electrónica orgánica, downtempo, folktrónica y músicas del mundo, preparando al público para entrar progresivamente en el universo sonoro de Deep Forest.

El concierto tendrá lugar en un formato íntimo en Sala 16 Toneladas, antes de que Deep Forest continúe su recorrido con una actuación en Barcelona al día siguiente.