Defensas del caso de las basuras de Orihuela piden la nulidad de las escuchas por "vulnerar derechos"

Actualizado 05/03/2019 15:19:02 CET

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las defensas del empresario Ángel Fenoll y del exalcalde 'popular' de Orihuela, José Manuel Medina, han solicitado al tribunal de la Audiencia de Alicante que juzga supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de basuras, una de las piezas derivadas del caso 'Brugal', la nulidad de las escuchas que dieron origen a la causa. Ambos se enfrentan a penas de 37 años y 12 años de prisión, respectivamente, solicitadas por Fiscalía Anticorrupción.

Las defensas han sido las encargadas de abrir el turno de intervenciones de cuestiones previas en la primera sesión del juicio oral que ha arrancado este martes en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. Los dos han pedido la nulidad de los autos judiciales que avalaron las intervenciones telefónicas durante la instrucción de la causa, por "vulneración de derechos", "desproporcionalidad" y por no respetar los "derechos constitucionales".

"El fin no justifica los medios, este procedimiento es nulo" ha manifestado la defensa del empresario durante su turno, tras repetir varias veces la afirmación sobre que no había "nada que investigar, nada que comprobar, nada que fuera susceptibles de una escucha telefónica" al respecto de las diligencias practicadas al inicio de la causa sobre Fenoll.

Al respecto de los supuestos pagos de comisiones a las empresas, ha manifestado que "si los pagos ya estaban realizados, no se iba a reflejar en las escuchas", además de que había servido como "excusa" para abrir un procedimiento paralelo que "estaba para averiguar, y no para demostrar" los supuestos delitos que había cometido Ángel Fenoll de corrupción política, algo que según su defensa "está prohibido".

Por parte de la defensa del exalcalde de Orihuela, su letrado también ha requerido que se retire la acusación por los hechos anteriores a la adjudicación del servicio de basuras, en el año 2005, puesto que no han sido objeto de la instrucción necesaria. Medina se enfrenta a penas de 12 años de prisión solicitadas por Fiscalía Anticorrupción.

El letrado ha argumentado que esos hechos "no pueden ser objeto de enjuiciamiento", pese a que Fiscalía lo haya reflejado en su escrito de conclusiones, dado que el exprimel edil no ha sido sometido a las principales reglas del derecho de defensa. "No existe una investigación instruida ni una información clara de los hechos anteriores por parte del Ministerio Fiscal, así que consideramos que cualquier argumento está huérfano de todo planteamiento fáctico", ha indicado.

Por ello, la defensa de Medina, considera que parte de los hechos supuestamente delictivos deben quedar al margen del debate y que "ni siquiera deberían haber sido objeto de auto de transformación en su momento", puesto que se hizo mal "desde el principio" y ahora Fiscalía Anticorrupción no puede hablar de hechos imputables. "El ministerio público debería haber solicitado una ampliación de diligencias sobre los hechos si realmente advirtió la existencia de nuevos delitos, y no fue así tras un auto sobre el expediente de la contracción de basuras en 2005", ha declarado.

Además, se ha adherido a la solicitud de nulidad de las escuchas intervenidas telefónicamente, manifestado por la defensa de Fenoll, puesto que la investigación del exalcalde por un supuesto delito de cohecho no se practicó hasta la intervención de las conversaciones al carecer de pruebas suficientes por parte de Fiscalía. "A mi defendido no se le ha investigado para intentar localizar la cantidad supuestamente millonaria que cobró del servicio de basuras hasta 2012", ha señalado.

Durante la primera sesión del juicio oral por esta causa, las defensas de otros cinco de los 34 acusados han solicitado también la nulidad de las escuchas en términos generales por ser "fruto del árbol prohibido" al estar, en parte, manipuladas por el empresario Fenoll de forma "deliberada".