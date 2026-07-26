Delegación de Gobierno apunta a que el incendio de la Vall d'Uixó "no se ha producido por medios naturales"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el PMA del incendio de Vall d'Uixó (Castellón) - DELEGACIÓN GOBIERNO CV

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que la investigación sobre las causas del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue en marcha, en manos del Seprona, y las pesquisas "están abiertas". "Lo que sí que podemos decir --ha precisado-- es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales".

Así lo ha aseverado la representante de la administración central, que se encuentra en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Cecopi, a preguntas de los medios sobre el origen de este fuego, que ha arrasado ya unas 4.300 hectáreas, ha penetrado en la Serra d'Espadà y ha obligado a la evacuación de más de 15.000 personas.

"La investigación está en marcha. Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales", ha expuesto Bernabé.

"A partir de ahí --ha proseguido la delegada-- vamos a seguir las investigaciones. El Seprona está trabajando, está tomando testimonios a personas que pudieran tener alguna información. Lo que podemos decir es que no parece que fueran causas naturales y, por lo tanto, seguiremos investigando".