Delegación de Gobierno mantiene conversaciones "permanentes" con el Valencia Basket ante el partido con el Maccabi

Archivo - Decenas de personas durante las movilizaciones por la celebración del partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv israelí, frente al Roig Arena, a 16 de octubre de 2025. ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que están en conversaciones con el Valencia Basket sobre el partido de Euroliga que disputará con el Maccabi Tel Aviv.

"Siempre mantenemos diálogo permanente con los clubes ante situaciones de partidos que se consideren de alto riesgo", ha dicho la representante del Ejecutivo central, que ha añadido que "todos sabemos los antecedentes que tenemos" en enfrentamientos de equipos procedentes de Israel.

"Todos sabemos los antecedentes que tenemos en València cuando se jugó anteriormente y hace apenas unos días también en los partidos que se jugaron con el Real Madrid y con el Barça. Pero mantenemos el contacto con el club y cuando podamos les daremos más información", ha señalado Bernabé a preguntas de los medios en una visita a la localidad de Tavernes de la Valldigna.

"En este momento estamos en conversaciones con el club y los antecedentes son conocidos por todo el mundo y vamos a ver cómo suceden los días", ha zanjado.