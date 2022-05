El Deleste celebra una jornada con debates sobre música, diseño, sostenibilidad y territorio

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Deleste celebrará --el próximo viernes, 27 de mayo, en el Museo de Bellas Artes de València-- los Diálogos Deleste, espacio de reflexión y punto de encuentro cultural que aunará la voz de especialistas y la participación del público.

En esta ocasión, los debates --que se enmarcan en las actividades conmemorativas del décimo aniversario del certamen-- se centrarán en cuestiones relacionadas con el arte, el diseño, la música, la sostenibilidad y el territorio. Además, la cantautora valenciana LAI ofrecerá un concierto acústico que servirá de aperitivo a la programación artística del festival.

La primera de las mesas de debate empezará a las 11:30 horas con el título Reinventar lo cotidiano y analizará la convivencia del arte, la artesanía y el diseño en espacios comunes. Los especialistas que participarán en esta sesión serán Dídac Ballester, diseñador perteneciente al colectivo Aplec de Disseny y cofundador de Lateral, Escola de Disseny; David Barro, comisario de exposiciones, director de la Fundación DIDAC y consultor estratégico especializado en arte, diseño y desarrollo sostenible; y Alicia Ventura, comisaria del programa Arteria DKV y de su colección y comisaria del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente.

Posteriormente, a las 12.30 horas, tendrá lugar la mesa Territorios musicales. Esta actividad profundizará en la capacidad de transformación de la música y su impacto urbanístico, turístico y social. Por eso, se debatirá cómo introducir una perspectiva más sostenible y respetuosa con el territorio.

Los asistentes podrán escuchar las aportaciones de Daniel Arnal, técnico de Turisme Comunitat Valenciana y de la marca Mediterranew Musix; Carlos Montilla, director de la promotora i-Radia Crea y del festival Ribera Sacra; Pepe de Rueda, gerente de la sala 16 Toneladas de València; Paula Simó, profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y especialista en turismo y gestión musical; y Federico Fuster, director del Grupo Fuster Hotels, Vicepresidente de la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) y Vocal de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Finalmente, la cantautora Lai Badia, LAI, pondrá el punto final a los Diálogos Deleste con una actuación en acústico a las 13:30h. Durante el confinamiento, la valenciana tomó su ukelele y se decidió a mostrar al público sus composiciones. Así surgieron temas como "Niña del mar", "Ulls blaus" y "Quinto". A principios del pasado mes de mayo publicó el tema "En mis redes" donde introdujo programaciones y otros instrumentos sin abandonar la naturalidad, la luz y el sabor mediterráneo de su propuesta.

En su "afán por llegar a otros puntos de la ciudad", el festival Deleste y la Fundació per Amor a l'Art - Bombas Gens han organizado previamente, para la tarde del jueves 26 de mayo, una performance artística protagonizada por Laia Estruch. De esta manera, la artista barcelonesa trasladará al mencionado centro museístico el proyecto Zócalo, galardonado con el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 2022 entregado en ARCOmadrid el pasado mes de febrero. Con esta acción, Laia Estruch realiza una aproximación al objeto escultórico como si se tratara de un dispositivo de producción sonora y experimentación vocal.

Por último, el grueso de la programación musical del Deleste se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de mayo en los Jardines de Viveros de la capital del Turia. Durante la primera jornada, el público podrá conocer las propuestas de Imelda May, Rufus T. Firefly, Pillow Queens y Júlia. Un día después, será el turno de The Sisters of Mercy, Balthazar, Los Bengala, Joana Serrat y Novembre Elèctric.

El domingo habrá conciertos con entrada gratuita y la presencia de Astral Kids, Atlàntic, Joe Pask, Mamífero y Mr. Sanchez. Finalmente, la vocalista Valeria Castro ofrecerá un concierto íntimo y con aforo limitado el domingo a las 20:00h en el Almudín de València, gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València.