Demandan una auditoría de la muerte de una beluga en el Oceanogràfic

Muere de forma repentina en el Oceanogràfic una de las belugas rescatadas de Canadá - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha avanzado su iniciativa de solicitar a la Generalitat Valenciana una auditoría completa sobre la reciente muerte de la beluga 'Jelly Bean' en el Oceanogràfic de la ciudad de València, anunciada este viernes.

Los naturalistas señalan en un comunicado que es la tercera baja entre los animales trasladados desde Marineland Canadá, cerrado hace un par de años, a parques como el acuario de Chicago o las instalaciones valencianas. "Y esta mortalidad debería motivar a las autoridades a pedir explicaciones a las empresas gestoras", aseveran.

Sobre ello, recuerdan que mientras Europa avanza hacia el fin de estas funciones, con el caso de Francia como ejemplo "más paradigmático" de una ley que prohíbe la explotación de cetáceos en espectáculos, la española Ley de Protección de los Animales evita cualquier propuesta para reconvertir acuarios, defendiendo la continuidad de estas instalaciones.

Además, la actual legislación supone un aval a los espectáculos públicos con cetáceos, cuyo interés científico o educativo es "nulo", mientras sí veta el uso de especies silvestres en cautividad en circos, lo que supone una "contradicción evidente".

Los naturalistas aseveran que estudios científicos demuestran cómo la cautividad afecta la salud orgánica de los cetáceos. Constatan que esta impacta negativamente el funcionamiento cerebral de estos animales, con características como gran tamaño de sus cuerpos y cerebros, comportamiento altamente social, cognición sofisticada, esperanza de vida elevada y rangos territoriales muy amplios.

El cautiverio implica instalaciones pequeñas, falta o reducción de ejercicio y limitación de interacciones sociales con individuos de la misma especie, impidiendo el desarrollo de comportamientos normales de socialización, cuidados, búsqueda de alimentos o el recorrido de grandes distancias.

EL CASO DEL OCEANOGRÀFIC: ESPECTÁCULOS Y 'TOCA-TOCA'.

A su entender, la muerte de la beluga relocalizada en el parque valenciano debería abrir el debate sobre el uso de animales que se realiza en estos lugares. Denuncian que en el Oceanogràfic existen espectáculos con delfines 'barnizados' de actividad educativa, que suponen una forma de cosificación de los cetáceos.

Así, estos seres son reducidos a meros objetos de entretenimiento y la dinámica que se realiza a diario no aporta en absoluto "valor alguno" a su conservación, "y mucho menos a la pedagogía con el público asistente". No obstante, España ostenta el "triste liderazgo" de delfinarios abiertos de toda la Unión Europea, "contribuyendo a un modelo de cautiverio por simple negocio".

De acuerdo con las estimaciones realizadas en los últimos años, en estos contenedores de agua se encontrarían un centenar de delfines, media docena de belugas (todas en Valencia) y media docena de orcas, parte de ellas forzadas a realizar saltos y trucos que nada tienen que ver con su comportamiento natural.