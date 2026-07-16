Denuncian el "caos permanente" en líneas de tranvía de Metrovalencia desde la instalación del nuevo sistema de seguridad

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VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Associació Valenciana pel Transport Públic (AVTP) ha denunciado el "caos permanente" que ha provocado el nuevo sistema de seguridad instalado recientemente en las líneas 4, 6 y 8 de tranvía de Metrovalencia y ha reclamado a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la recuperación del sistema anterior.

Según ha detallado la entidad en un comunicado, se trata de un proceso que empezó en octubre de 2025 con la puesta en marcha de los nuevos enclavamientos (los sistemas que regulan las señales y los desvíos en las bifurcaciones) y que finalizó en junio, cuando se puso en funcionamiento el ATP (Automatic Train Protection, en inglés).

La entidad ha considerado que este sistema que supervisa continuamente la velocidad de los tranvías es "impropio de una red de este tipo" y ha señalado que la propia Conselleria de Infraestructuras "reconoce que es un caso prácticamente único en Europa": "La propia naturaleza del tranvía pide una explotación en marcha a la vista, es decir, donde el maquinista circula regulando la velocidad para poder detener el tranvía ante los obstáculos o señales que puedan aparecer".

Según ha expuesto la AVTP, la circulación "se hace de una manera ágil, como de hecho se ha estado haciendo en València durando más de 30 años". Sin embargo, ha cuestionado que, "bajo el pretexto de la seguridad, se ha instalado un sistema que ralentiza la circulación y que, además, no evita en absoluto el incidente más habitual: los choques con otros vehículos que se saltan semáforos en rojo y colisionan contra el tranvía".

De hecho, ha añadido que este sistema "tampoco impide a los maquinistas pasarse un semáforo viario cerrado, cosa que evidentemente no pasa porque son profesionales de la conducción que reciben una formación para su trabajo". "No solo la circulación se hace más lenta por el nuevo sistema, sino que también se han reducido arbitrariamente los límites de velocidad por donde hace tres décadas que circulan tranvías sin problema", ha detallado.

"RETRASOS DESMESURADOS Y AUMENTOS DE LOS TIEMPOS"

Además, ha concretado que ocurre en el caso del bucle de Pont de Fusta (de 15 a 10 km/h), de la curva entre Sagunt y Reus (de 50 a 30), del de la calle Almassora (de 50 a 35) o del tramo paralelo al metro a la salida de Empalme (de 50 a 40).

"Después de un mes, se constata que se mantienen los retrasos desmesurados y los aumentos de los tiempos de trayecto. Una expedición entre Doctor Lluch y Mas del Rosari tarda ahora unos 15 minutos más que antes, lo que provoca retrasos en cadena que se arrastran durante todo el día", ha señalado.

"NO LLEGAN A SU DESTINO Y DAN LA VUELTA ANTES"

Paralelamente, la Associació Valenciana pel Transport Públic ha asegurado que también son "constantes los tranvías que no llegan a su destino y dan la vuelta antes para tratar de recuperar el retraso". Según ha sostenido, es el caso de los que van a Doctor Lluch y acaban en Tarongers o los que van a Mas del Rosari y acaban en Empalme, aunque "también se dan casos de supresión de tranvías por falta de maquinistas que, con el nuevo sistema, se quedan sin el tiempo de descanso que exige obligatoriamente la ley".

Esta "acumulación de deficiencias", ha advertido la organización, ha provocado "una total desconfianza por parte de los usuarios". Además, ha criticado que resulta "completamente habitual que pasen cuatro o cinco tranvías seguidos y que el siguiente lo haga media hora después". "Cada día Metrovalencia anuncia retrasos en las líneas por este motivo", ha incidido.

En este contexto, y "por si fuera poco", ha avisado de que la situación "se agrava este verano" por el cierre por obras del tramo Alameda-Marítim de las líneas 5 y 7 de metro, "que deriva parte de los pasajeros en Benimaclet para transbordar a unas líneas de tranvía que no se han reforzado".

LAS INVERSIONES QUE NECESITA METROVALENCIA "SON OTRAS"

La AVPTP ha considerado que las inversiones que necesita la red de tranvía de Metrovalencia "son otras" y apunta a la renovación de la vía, el mantenimiento "adecuado" de los aparatos de vía y la mejora de las frecuencias. "El caso paradigmático son los tranvías a Terramelar, que desde noviembre no llegan a la estación habitual de Empalme, sino a un andén provisional, porque no se repara un desvío donde descarriló una unidad", ha subrayado.

Por todo ello, la asociación ha exigido a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "la vuelta al sistema anterior y la retirada del ATP, puesto que no ha aportado ninguna mejora al servicio". "Lo que le hace falta en la red de tranvía es un sistema de prioridad semafórica real y completa, que permita que los tranvías siempre encuentren los semáforos abiertos, para reducir los tiempos de viaje y hacer el transporte público más atractivo", ha añadido.

"Todo lo contrario de lo que pasa ahora, porque la actual lentitud provoca la pérdida de fases semafóricas que antes encontraban favorables y, consecuentemente, todavía más aumentos de los tiempos", ha zanjado el colectivo en defensa del transporte público.