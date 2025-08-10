Deporte destina 594.000 euros a 28 federaciones deportivas para la organización de los 'Jocs Esportius' de la Comunitat

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Presidencia de la Generalitat, a través la Dirección General de Deporte, ha destinado 594.000 euros en ayudas a 28 federaciones para la organización de los 'Jocs Esportius' de la Comunitat Valenciana.

Estos juegos se convocan anualmente por la Dirección General de Deporte para promocionar las actividades deportivas entre la población en edad escolar y las personas con discapacidad, a través de competiciones y actividades relacionadas con diversas disciplinas, en cuya organización colaboran los ayuntamientos y federaciones deportivas, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Así, pueden participar en los 'Jocs Esportius' de la Comunitat Valenciana los y las deportistas que nacieron entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2019 y que estén escolarizados en centros educativos oficiales no universitarios de la Comunitat Valenciana.

El nivel de participación general es el denominado de promoción, y hay también en algunos deportes un nivel más competitivo como es el de iniciación al rendimiento, que constituye la primera etapa en el camino hacia el deporte de élite y alto rendimiento.

En concreto, los 'Jocs Esportius' 2025-26 comprenden competiciones de siete modalidades deportivas en el nivel de iniciación (atletismo, baloncesto, balonmano, natación, rugby, triatlón y voleibol) y modalidades en el nivel de promoción, entre las que están, además de las siete ya mencionadas, otras como la pilota valenciana, deportes adaptados, tenis de mesa, esgrima, ajedrez, vela o el patinaje.

Está abiertos a la participación de todo tipo de entidades y centros docentes y proponen una adaptación del fenómeno competitivo y participativo propio del deporte teniendo en cuenta los valores "formativos y constructores" de la personalidad aparejados a la actividad deportiva, especialmente en edades tempranas.

Asimismo, comprenden encuentros deportivos que facilitan la práctica deportiva de personas con discapacidad, en las cuales se adapta la actividad cuando es conveniente y se fomentan la participación "inclusiva, igualitaria y educativa".

Los XLIV 'Jocs Esportius' de la Comunitat Valenciana se desarrollarán desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026 y las bases de competición específicas de cada una de las modalidades deportivas se establecerán de común acuerdo con la federación deportiva correspondiente.