Se derrumba un edificio en Benetússer sin causar daños personales

Un edificio ubicado en la localidad valenciana de Benetússer se ha desplomado en la noche de este martes sin causar daños personales. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un edificio ubicado en la localidad valenciana de Benetússer se ha desplomado en la noche de este martes sin causar daños personales. Previamente, la finca, contigua a un solar donde se está construyendo otro immueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos.

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, efetivos de este cuerpo de seguridad se han desplazado hasta el lugar después de recibir, sobre las 22.01 horas, un aviso de que el vecindario de un edificio situado en la calle Las Américas había notado grietas y ruidos.

Se trata de un inmueble de planta baja con tres alturas y una vivienda por planta, contiguo a un solar donde se está construyendo un edificio. Hasta allí se han trasladado dos dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja, un sargento de Torrent, oficial e inspector en jefe del Consorcio.

RECINTO DE SEGURIDAD

A la llegada de las primeras dotaciones, los residentes ya habían evacuado la finca. Se ha establecido un recinto de seguridad y, pocos minutos después, la finca desalojada se ha desplomado en su totalidad.

Afortunadamente, no se han producido daños personales ni entre el vecindario ni entre equipos de emergencia y se ha descartado que pueda haber personas atrapadas en el interior de los escombros, destaca el Consorcio.

Por precaución, se ha desalojado posteriormente otra finca próxima al lugar de los hechos, a la espera que sea revisada por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Benetússer.

Los bomberos están en coordinación con las autoridades municipales, empresas suministradoras de gas y luz y resto de agencias intervinientes.

Dado el estado en que ha quedado el edificio, totalmente derrumbado, y sin presencia de víctimas, se descarta que se tengan que realizar por parte del Consorcio tareas de apuntalamiento.