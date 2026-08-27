Desalojados de El Saler: "Afrontamos la situación con tranquilidad, hasta que nos digan"

Policiías locales desalojan El Saler a causa de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado al mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler, en València, ha obligado a declarar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar el pueblo y los campings cercanos. Para los vecinos desalojados se han habilitado los espacios de la Fonteta y l'Alqueria del Basket. En el primero de ellos, pasadas las 19.30 horas, habían llegado 50 personas. "Afrontamos la situación con tranquilidad, hasta que nos digan", han afirmado los primeros en llegar.

Los primeros desalojados --un grupo reducido-- han llegado por medios de transporte propio mientras que otros se han desplazado en autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) habilitados por el Ayuntamiento de València. Asimismo, para atender a aquellos evacuados que lo necesiten en la puerta se ha dispuesto una ambulancia de soporte vital básico de la Cruz Roja.

Jorge y su marido se hospedaban en un hostal en El Saler, cuando llegaban de pasar la mañana en València ciudad y la Policía les ha alertado de que debían irse. "Se veía el humo cuando llegábamos. Y ahora, como no tenemos donde ir, nos han trasladado aquí. Pero afrontamos la situación con tranquilidad, hasta que nos digan", ha contado mientras entraba al complejo cargado de bolsas.

Otra vecina, que lleva un mes viviendo en El Saler, ha compartido cómo ha visto el avance del humo desde su casa y ha explicado que han decidido coger a sus dos gatas y marcharse, a pesar de no poder llevarse a su otra mascota, que era complicada de transportar. "Estoy preocupada, me he dejado otra mascota. Quiero volver a casa esta noche", señalaba.

Un padre y una hija, veraneantes madrileños, que han entrado al recinto acompañados de tres pájaros y un perro, han relatado: "Cuando hemos visto la columna de humo, antes de desalojar, hemos decidido irnos nosotros", después de confesar que han sufrido varios de los incendios declarados en Madrid durante este verano.

Alison y Sebastián, acompañados por su perro, viven en El Saler desde hace cuatro años y se dieron cuenta del incendio a través del grupo de Telegram que tienen con otros vecinos. Al principio lo veían "concentrado" pero relatan que "en un momento el humo llegaba a la calle. Empezaron a llegar policía y bomberos y conforme supimos, decidimos venirnos en coche", han explicado.

"Es chocante, había habido algún incendio cerca, pero nunca hasta el punto de evacuar. El hecho de no saber si podemos volver a casa o si van a poder controlarlo, es una incertidumbre", han confesado madre e hijo.

Los trasladados con los autobuses han accedido por la Avenida de la Hermanos Maristas, donde les han recibido la Policía Local, Urgencies Sociales del Ayuntamient de València, que han recogido la información de los evacuados nada más llegar, además de responsables del consistorio.

Según fuentes municipales, la mayoría de los evacuados cuentan con segunda residencia en la ciudad de València, por eso de los 120 desalojados de la pedanía, a la Fonteta han accedido 50, residentes del Saler y otros que se encontraban en un hostal en la zona.

Ante la posibilidad de que no puedan regresar a sus casas, Cruz Roja tiene preparado el dispositivo --de unas 250 camas-- por si se da luz verde para la pernoctación y ha habilitado puntos de recarga para teléfonos móviles. Hasta entonces, se les ha atendido con agua, a dos personas se les ha proporcionado medicación de la que no disponían y se ha atendido a dos más con movilidad reducida.

Sobre las 20.00 horas la alcaldesa de València, María José Català, ha accedido al recinto, donde ha podido hablar con los evacuados, y también ha llegado la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.