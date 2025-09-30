Desalojan a un matrimonio en el barrio de Castellar por las fuertes lluvias

Archivo - La Policía Local de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio ha tenido que ser desalojado de su vivienda como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan desde ayer la provincia de Valencia y Castellón.

Según han informado fuentes municipales, la incidencia más reseñable registrada ayer por el temporal en València fue el colapso de un forjado próximo a la fachada de una vivienda de Castellar.

Como consecuencia, se tuvo que desalojar a un matrimonio de la casa y que fue realojado en la vivienda de unos familiares, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, los bomberos realizaron este lunes en València, desde que se inició el episodio de la alerta roja, un total de 70 servicios.

Así mismo, en la zona de la V-30 hay señalización por acumulación de aguas en la salida de Benetússer-Catarroja; y hay servicios relacionados con caídas de árboles o ramas en la calle Marqués de Zenete, donde hay daños en 16 vehículos; en la calle José María Montes Lerma; en la calle Sorní; Conde Salvatierra y Floresta.

INSTALACIONES Y PASOS INFERIORES

Las instalaciones electromecánicas funcionan correctamente, así como los pasos inferiores, han señalado las mismas fuentes, que han apuntado que los depósitos de tormentas de Eugenia Vinyes y Pedanía Saler están llenos, así el de La Torre. Este última tiene el segundo depósito vaciado por bombas a cauce del río.