Desalojan por precaución la zona aledaña a un centro comercial y un hotel por un incendio en Aldaia, ya controlado

Un incendio de vegetación ya controlado en la localidad de Aldaia (Valencia) ha provocado la evacuación preventiva de la zona aledaña al Centro Comercial Bonaire. - AYUNTAMIENTO ALDAIA FACEBOOK

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación ya controlado en la localidad de Aldaia (Valencia) ha provocado la evacuación preventiva de la zona aledaña al Centro Comercial Bonaire, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha concretado que se ha recibido el aviso de un incendio de vegetación y hasta el lugar se han movilizado una unidad terrestre y una unidad helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat, dos medios aéreos, cinco dotaciones y cinco Brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, así como una ambulancia.

El incendio se ha producido en las proximidades del centro comercial, que ha sido desalojado de modo preventivo por la Policía Local, así como también un hotel próximo.