Desamparados Cabanes cree que el valenciano no pasa buen momento y que "lo que se da en la escuela es catalán"

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La historiadora María Desamparados Cabanes, Alta Distinción por el 9 d'Octubre, afirma que el valenciano no se encuentra en un buen momento, ya que, según considera, "lo que se da la escuela" no es esta lengua, sino "catalán".

A su llegada al acto institucional del 9 d'Octubre, Cabanes --exconsellera en los primeros gobiernos autonómicos y que en 1983 ingresó en la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)-- ha remarcado a los medios que para ella es "un honor y una alegría" recibir este premio concedido por la Generalitat, que la "obliga a seguir trabajando y haciendo lo que pueda por Valencia y su historia".

Cuando se le ha planteado si cree que la lengua propia se encuentra en un buen momento, lo ha negado y ha aseverado: "Lo que se da la escuela no es valenciano y los niños no pueden aprender otra cosa". Y a la pregunta de si habría que impartir más valencianos en las aulas, ha insistido: "Pero dar valenciano, no dar catalán".

"Yo lo llamo 'vacabés' porque en principio era valenciano, catalán y balear", ha apostillado.