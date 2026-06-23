Desaparece el 'Chernóbil' del barrio valenciano de Campanar tras concluir su derribo para dar paso al PAI Pare Doménech

Desaparece el edificio de València conocido como 'Chernóbil' y situado en el barrio de Campanar tras concluir su derribo para dar paso al PAI Pare Doménech. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edificio degradado de la ciudad de València conocido como 'Chernóbil' por su estado "de abandono durante cerca de cuatro décadas" y situado en el distrito de Campanar, frente a Nuevo Centro, ha desaparecido completamente tras concluir este martes su derribo total, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

La demolición de este inmueble, ubicado entre las calles Pare Doménech y Pare Diego Mirón, dará paso al desarrollo, en el solar generado y en sus alrededores, del PAI Pare Doménech. Esta es una actuación urbanística que contempla la construcción de 133 viviendas, entre ellas una veintena de protección pública, zonas verdes, suelo dotacional público, carril bici, pavimento fonoabsorbente y sistemas urbanos de drenaje sostenible.

El derribo de este edificio se inició el pasado martes 16 de junio. Desde el Ayuntamiento de València han señalado que una vez convertido en solar el espacio que ocupaba el 'Chernóbil', ahora el siguiente paso es acometer el proyecto de reparcelación.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que asistió al arranque de la demolición, señaló entonces que esta "supone el primer paso visible" de la intervención urbanística prevista en este entorno. La primera edil indicó que esa actuación permitirá "regenerar este ámbito urbano recayente a la avenida de Pío XII y transformar una de las principales entradas" a la capital valenciana.

"Ha empezado, por fin, la transformación de una zona abandonada durante cerca de cuatro décadas en pleno barrio de Campanar", expuso la responsable municipal, al tiempo que manifestó que así "se salda una deuda pendiente" con esta zona de València.

Catalá comentó que el derribo se había adelantado con el fin de acortar plazos y activar cuanto antes la urbanización de ese espacio. La alcaldesa explicó que la demolición "ha requerido una planificación especialmente cuidadosa" por la complejidad técnica del inmueble, la presencia de amianto, la cercanía de un centro educativo y la localización de una colonia felina detectada en las inspecciones previas que ha sido realojada "en un emplazamiento seguro" y "sin afección para el bienestar de los animales".

Antes de autorizar el derribo se procedió a la retirada de los elementos contaminantes por parte de una empresa especializada y fuera del horario escolar, para garantizar la seguridad del alumnado, del vecindario y del conjunto del entorno, ha remarcado el consistorio. Se han adoptado medidas de protección como apeos, pantallas, señalización, riegos para el control del polvo, vigilancia de ruidos y vibraciones, planes de tráfico alternativo y protección de edificaciones colindantes, vía pública y redes de servicio.

Además, una medición independiente ha certificado la ausencia de fibras de amianto en el ambiente, como "requisito imprescindible para iniciar la demolición".

Del edificio se han extraído 200 toneladas de basura que se habían acumulado en él "por los años de ocupación irregular que ha sufrido", detalló María José Catalá.

MÁS DE 12.000 METROS CUADRADOS

La firma Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (IGSA) es la empresa urbanizadora del PAI. El coste del derribo ha sido asumido íntegramente por IGSA y se repercutirá en la primera cuota de la reparcelación, según la documentación municipal.

En concreto, este Programa de Actuación Integrada (PAI) contempla la urbanización de un ámbito de 12.077 metros cuadrados situado entre la calle Pare Doménech y las avenidas de Tirso de Molina y Pío XII.

La intervención permitirá resolver la fachada urbana de esta última vía, mejorar la imagen de este acceso a València y ordenar un espacio que hasta ahora contenía edificios deshabitados, construcciones fuera de ordenación, solares derivados de antiguas demoliciones y zonas utilizadas como aparcamiento sin ordenación.