Desarrollan un biosensor para detectar virus en el aire "de forma rápida, sencilla y económica"

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado un biosensor capaz de detectar virus aerotransportados en el aire, "en tiempo real y a bajo coste", sin necesidad de marcadores químicos ni procedimientos de laboratorio, según han informado las instituciones académicas en un comunicado.

Entre las potenciales aplicaciones del dispositivo figura la detección de bacterias en hospitales, escuelas o medios de transporte. Los resultados han sido publicados en la revista científica Talanta (Elsevier).

Los virus suspendidos en el aire "son un factor clave en la transmisión de enfermedades infecciosas", han señalado las mismas fuentes. El artículo publicado en la revista Talanta, de la editorial Elsevier, presenta un sistema selectivo capaz de detectar en el ambiente, directamente e in situ, virus transportados por el aire.

Este método utiliza pequeños circuitos eléctricos que funcionan como una especie de antena sensible capaz de detectar cambios ante la proximidad de una molécula, sin necesidad de añadir reactivos adicionales, es decir, empleando circuitos LC (inductor-capacitador) resonantes, han explicado.

"Determinar la presencia de patógenos en el aire es vital, ya que permite tomar medidas preventivas ante amenazas como la del coronavirus en su momento, o ante otros microorganismos de alto impacto en la salud y en la economía, como los que causaron la gripe aviar o como las superbacterias hospitalarias, que se propagan con rapidez causando daños graves tanto a nivel individual como en los sistemas de salud", ha comentado David Giménez, profesor del Departamento de Química-Física de la Universitat de València y uno de los firmantes de este artículo.

"Gracias a una electrónica muy simple hemos desarrollado un biosensor de tamaño reducido y bajo coste, alrededor de 1 euro, lo que facilita su escalabilidad y su integración en sistemas de alerta temprana, tanto en smart buildings como en dispositivos weareables", ha añadido el científico.

Junto a esta característica, "uno de los avances más importantes del nuevo proceso es la inmediatez del sistema", ha apuntado Patricia Noguera, profesora del Departamento de Química de la Universitat Politècnica de València y firmante también del artículo. "Al no necesitar reactivos adicionales, este método permite detectar al instante la presencia de patógenos en tiempo real, evitando largos procesos de muestreo y análisis en laboratorio", ha apostillado.

El nuevo biosensor ha sido desarrollado, como prueba de concepto, para la detección del virus M13, un microorganismo de fácil manejo para la investigación. Sus resultados, según el artículo publicado, son extrapolables a cualquier otro patógeno y a cualquier ambiente.