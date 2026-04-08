Desarticulado un clan familiar que vendía estupefacientes en Elda y extorsionó a un drogadicto

La Policía Nacional desmantela un punto de venta muy activo en un poblado marginal que era regentado por un clan familiar - PN

La operación en un poblado marginal se salda con diez detenidos, dos de ellos menores, y joyas y 3.000 euros intervenidos

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha desarticulado en Elda (Alicante) un clan familiar presuntamente dedicado a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde una vivienda ubicada en un conocido poblado marginal de la ciudad. El operativo ha permitido la detención de diez personas de entre 17 y 57 años, dos de ellas menores, y la intervención de joyas y dinero procedente de la venta de droga.

Además, este clan supuestamente extorsionó a un drogadicto para que vendiera las sustancias a cambio de obtener para su consumo. El hombre llegó a recibir palizas por parte de los cabecillas de la organización y pudo huir aprovechando un descuido, informa el cuerpo policial.

Las investigaciones comenzaron tras recibir la información de la reactivación de un punto de venta de estupefacientes en un inmueble situado en un barrio marginal de Elda, debido al continuo trasiego de personas que acudían a adquirir su dosis y, a su vez, abastecían a compradores de localidades de la provincia de Alicante.

En base a estas informaciones se realizaron comprobaciones por parte de la brigada de Policía Judicial de la comisaría de Elda-Petrer y se realizó un complejo dispositivo de vigilancia en torno a los investigados.

Fruto de este dispositivo se determinó que la organización delictiva, compuesta por un clan familiar, se dedicaba a la venta y distribución de sustancias como cocaína, heroína y marihuana, todo desde una vivienda que contaba con fuertes medidas de seguridad.

Paralelamente a la investigación se tuvo conocimiento, a través de la denuncia de un hombre que residía en la vivienda de los investigados, de un presunto delito de detención ilegal, extorsión y trato degradante. Según su testimonio, este clan familiar lo había sometido a un régimen de esclavitud y denigración.

Este hombre, consumidor de droga, se había trasladado hasta Elda a residir en la vivienda de los investigados para realizar labores de venta de droga a cambio de recibir sustancias para su consumo. En un momento dado, la situación cambió y comenzó a recibir palizas por parte de los cabecillas del clan, además de quedarse con la pensión que percibía. Debido a la situación por la que atravesaba, consiguió huir de la vivienda aprovechando un descuido para pedir ayuda en dependencias policiales.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, en la fase de explotación de la operación participaron una treintena de agentes de distintas unidades. Procedieron, previa autorización judicial, a la entrada y registro del domicilio investigado, donde intervinieron diversas joyas y 2.970 euros en metálico.

También se llevó a cabo la detención de todos los integrantes de la red delictiva: siete hombres y tres mujeres, entre ellos dos menores de edad, por delitos de extorsión, detención ilegal, robo con violencia, defraudación de fluido eléctrico, grupo criminal, delito contra el patrimonio, tráfico de drogas y trato degradante.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda y de la Fiscalía de Menores de Alicante.