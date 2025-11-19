Desarticulado un "punto negro" de venta de drogas y con seis personas detenidas en Orriols

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un "punto negro" de venta de drogas en el barrio de Orriols (Valencia), en una operación en la que han detenido a seis personas, cuatro varones y dos mujeres, de entre 22 y 40 años, como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes han intervenido más de 250 gramos de cocaína, casi 1.900 gramos de marihuana, más de 250 gramos de hachís, cerca de 1400 euros en efectivo, una balanza de precisión y un machete, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron por los agentes pertenecientes a la Comisaría de Distrito de Exposición en el mes de julio, tras tener conocimiento de la posible existencia de un "punto negro" en la zona, donde se estarían distribuyendo sustancias estupefacientes.

A través de las gestiones llevadas a cabo, y a pesar de las medidas de seguridad que tomaban los detenidos para evitar ser descubiertos, pudieron constatar que era una familia la que estaría distribuyendo diversos tipos de drogas desde su vivienda.

Por este motivo, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio, donde se intervinieron las sustancias estupefacientes y el material. De los arrestados, cinco de ellos con antecedentes policiales, dos han quedado en libertad y cuatro han pasado a disposición judicial.