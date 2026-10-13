Desarticulado un punto de venta de cocaína y detenido un hombre en el distrito de Abastos

Material intervenido - JEFATURA

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de cocaína y han detenido a un hombre de 40 años en el distrito valenciano de Abastos por su presunta relación con estos hechos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició después de que la Policía recibiera diversa información que apuntaba a la posible comisión de un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Los agentes comprobaron cómo desde un domicilio ubicado en Gran Vía de Ramón y Cajal, un varón se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, por diferentes barrios de la ciudad, para lo cual empleaba una bicicleta en sus desplazamientos para pasar desapercibido.

Ante estos hechos y tras tener conocimiento los investigadores de que el hombre pretendía abandonar la ciudad para viajar a su país, se llevó a cabo una entrada y registro en el inmueble, donde los agentes aprehendieron más de 22 gramos de cocaína, 4.425 euros en efectivo, así como una báscula de precisión.

El arrestado, sin antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial.