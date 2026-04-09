Desarticulados en Semana Santa dos grupos especializados en robos en casas habitadas en Valencia

Material intervenido - CNP

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia, durante las vacaciones de Semana Santa, dos grupos supuestamente especializados en robos con fuerza en domicilios habitados en dos operaciones en las que han detenido a ocho hombres, de entre 27 y 40 años, como presuntos autores de 13 robos con fuerza.

Los presutos autores de los hechos, que ya han ingresado en prisión, fueron sorprendidos o bien in fraganti en el interior de los domicilios o cuando trataban de huir. Tras una entrada y registro, los agentes han intervenido numerosas herramientas y efectos sustraídos, según ha informado la Policía en un comunicado.

En el marco de los dispositivos establecidos por la Policía Nacional con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, orientados a prevenir la comisión de robos en viviendas, agentes del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC), fueron comisionados por el CIMACC 091 el pasado Viernes Santo para acudir a un domicilio del distrito valenciano de Patraix tras recibir la alerta de un vecino que había escuchado ruidos en su interior.

Rápidamente, los policías consiguieron interceptar a tres varones en el interior de la vivienda, así como a un cuarto presunto implicado que realizaba labores de vigilancia en el exterior. Posteriormente, fue arrestado un quinto integrante en la vivienda de alquiler donde residían los últimos días.

La investigación, asumida por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitió vincular a los detenidos con otros hechos delictivos similares. En el registro efectuado en la vivienda utilizada por los arrestados, los agentes intervinieron numerosas joyas, accesorios de prestigiosas marcas, dispositivos electrónicos -entre ellos ordenadores y tabletas- y herramientas especializadas para la comisión de robos. A los detenidos se les imputan un total de nueve robos, cinco de ellos consumados y cuatro en tentativa.

La segunda actuación se produjo en la madrugada del Lunes de Pascua, cuando nuevamente la colaboración ciudadana resultó determinante con la llamada de un vecino a la Policía Nacional tras observar a tres individuos introduciéndose en una vivienda colindante.

OCULTO EN LA AZOTEA

De inmediato se desplazaron agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) del distrito de Patraix quienes detuvieron a dos individuos cuando intentaban huir y a un tercero oculto en la azotea del edificio. En el momento de la detención, se les intervino joyas, dinero en efectivo, útiles empleados en la comisión del robo -como ganzúas y espadillas- y calcetines utilizados como guantes.

Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer un robo cometido previamente en una vivienda cercana, cuyos propietarios reconocieron los efectos sustraídos. A estos tres detenidos se les imputan un total de cuatro robos, dos de ellos consumados y dos en tentativa, incluyendo uno en la localidad de Sueca (Valencia), donde accedieron a una vivienda en la que se encontraba un menor en su interior.

Estas intervenciones policiales han permitido la desarticulación de dos grupos de origen georgiano supuestamente dedicados a los robos con fuerza en casa habitada. Por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, se continúan las gestiones con los efectos recuperados para su devolución a los legítimos propietarios.