Desarticulan un entramado dedicado a realizar empadronamientos a cambio de 650 euros en Elda

Archivo - Imagen de vehículos de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Elda (Alicante) una red que se lucraba con empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros a cambio de 650 euros y han detenido a dos hermanos de 69 y 71 años, por su presunta participación de un delito de falsedad documental.

La operación policial ha sido llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Elda. Las investigaciones comenzaron después de localizar tres inmuebles donde figuraban al menos 28 personas de origen extranjero empadronadas de manera fraudulenta, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Después de realizar diversas gestiones, los investigadores comprobaron que dos de los hijos de la propietaria de dichos inmuebles habían sido los encargados de empadronar a estas personas, las cuales nunca habían residido en los domicilios y muchos de ellos se encontraban en paradero desconocido.

Además, los investigadores hallaron una cuarta vivienda propiedad de uno de los detenidos en la que se encontraba una ciudadana extranjera empadronada, que tampoco residía en el mismo y que había pagado 650 euros a cambio de empadronarse en él.

Asimismo, los agentes realizaron gestiones con el resto de ciudadanos de origen extranjero que habían sido empadronados de forma fraudulenta en los otros tres domicilios a cambio de una cantidad económica, por lo que comprobaron que su objetivo era conseguir la tarjeta sanitaria SIP mediante la aportación de datos falsos sobre su domicilio habitual.

Con todo lo actuado, quedó acreditado que los dos investigados se dedicaban a realizar empadronamientos de ciudadanos extranjeros a cambio de un importante lucro económico y que los ciudadanos nunca habían llegado a residir en los domicilios. Por ello, los agentes procedieron a su localización y detención por su presunta participación en un delito de falsedad documental.

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.