Desarticulan un punto de venta de drogas próximo a una escuela infantil en Cullera

Punto de venta de droga desarticulado - OPC

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en una vivienda de la localidad valenciana de Cullera que se encontraba a apenas cuatro metros de una escuela infantil, lo que provocaba evidentes perjuicios a los niños y trabajadores, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación 'Cullera-Sub267' comenzó tras tener conocimiento los agentes de que en un domicilio cercano a un centro escolar infantil se estaba realizando venta de estupefacientes.

Además, desde el propio centro se comunicó a los agentes el fuerte olor a marihuana en la zona y diversos perjuicios que estaba causando a trabajadores y niños --dolores de cabeza, picor de ojos e irritación de garganta--. Esto provocaba que en el centro no pudieran utilizar la parte exterior.

Los agentes recopilaron evidencias suficientes para poder realizar la entrada y registro a la vivienda y poder poner fin a la situación. Como resultado de la investigación, el pasado 19 de febrero se registró una casa de la localidad y dio como resultado resultado dos detenidos y evidencias claras de la comisión del delito investigado.

En el registro se aprehendieron cinco gramos de cocaína (dosificados), 350 gramos de marihuana (cogollos), 12 pastillas de MDMA, tres unidades de LSD, 1.5 gramos de MDMA (cristal), 412 euros en efectivo, una báscula de precisión, recortes de bolsas de plástico para realizar las dosis y alambre.

Los detenidos son un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana y una mujer de 20 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.