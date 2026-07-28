Descubren en Alicante una necrópolis ibérica con armas y un pebetero de la diosa Tanit

Imágenes de los hallazgos distribuidas por el Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas obras en un solar privado de la zona de La Albufereta, en la ciudad de Alicante, han sacado a la luz una necrópolis ibérica con "numerosas armas" de la élite guerrera y un pebetero con rostro de mujer que se atribuye a la diosa Tanit. Todo el material hallado en la excavación pasa a ser custodiado por el Ayuntamiento en los almacenes del Museo de la Ciudad.

Así lo han señalado fuentes municipales este martes en un comunicado, en el que han apuntado que, "al tratarse de un área de vigilancia arqueológica, la promotora de las obras contrató a la empresa Arquealia para que realizara los trabajos pertinentes tal y como prevé la legislación autonómica, que han estado supervisados por el área de Patrimonio Integral" del consistorio.

El hallazgo llega después de que recientemente el Ayuntamiento anunciara que las excavaciones realizadas dentro de las obras de regeneración de la playa de La Almadraba sacaron a la luz un busto de la diosa Venus que estaría datado en época altoimperial romana.

El descubrimiento de la Venus ha generado polémica entre Compromís y el equipo de gobierno, del PP, ya que la coalición considera que hay "contradicciones" en el relato ofrecido por el consistorio respecto al hallazgo --por ejemplo, con la fecha en la que se produjo--. Por su parte, el ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha incidido en que dará explicaciones sobre este acontecimiento "con todo detalle" próximamente.

Sobre el nuevo hallazgo, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha indicado que la necrópolis se ha descubierto en las "inmediaciones" de La Albufereta y, preguntada por si había indicios de que pudiera aparecer un yacimiento de estas características, ha respondido que "es un área de vigilancia arqueológica" y "tal y como marca la normativa" la promotora contrató a Arquealia, que "ha hecho los trabajos pertinentes tal y como dice la legislación autonómica".

En estos términos se ha expresado la edil durante la rueda de prensa ofrecida este martes al término de la junta de gobierno local, donde ha dicho que desconoce qué obras se estaban realizado en el solar cuando se ha descubierto el yacimiento.

Respecto a si se van a paralizar o se han paralizado esas actuaciones, ha indicado que "se han activado todos los protocolos" incluidos en la normativa autonómica y que por parte del consistorio el área de Patrimonio Integral ha procedido a supervisar los trabajos.

"FUTURA EXPOSICIÓN PÚBLICA"

El Ayuntamiento ha indicado que durante la intervención arqueológica se descubrió una "importante necrópolis" de época ibérica, datada en el último tercio del siglo III a. C. Para el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, se trata de "un yacimiento excepcional con piezas muy interesantes que merecen una publicación científica y su futura exposición pública".

Los arqueólogos Jesús Moratalla y Gabriel Segura, de la empresa Arquealia, y directores de la intervención, realizan actualmente la memoria científica de la excavación. Por el momento, pueden adelantar que "se trata de un cementerio familiar compuesto por cuatro tumbas, con abundancia de ajuares funerarios, donde el armamento adquiere un gran protagonismo, además de los elementos de vestimenta o vinculados al comercio", ha precisado el consistorio

LANZAS, CUCHILLOS, ESCUDOS Y ADORNOS

Tras la excavación de las tumbas y de dos áreas rituales, se documentan armas, "generalmente mostrando la panoplia completa del guerrero ibérico, ricos conjuntos de elementos de vestimenta y adorno en bronce".

A las falcatas, cuchillos, lanzas, escudos, bocados de caballo, espuelas y jabalinas largas ('soliferreum') o cortas ('pilum') se une un "riquísimo conjunto de bronces", entre los que destacan los elementos de vestimenta y adorno, como las fíbulas, además de "un extraordinario, por raro, lote de platillos de balanza hallados en dos de las tumbas, acompañados de varios ponderales en una de ellas".

Como parte de los ajuares, se ha localizado un pebetero en forma de cabeza femenina en un perfecto estado de conservación que puede atribuirse a la diosa Tanit, así como una rueda de carro y un fragmento de escultura ibérica identificado como la pezuña de un cérvido tallada en piedra. También un conjunto de una treintena de pequeños vasos empleados en un banquete colectivo.

Las piezas inclinan a los expertos a fechar la necrópolis "durante la conquista bárquida de las tierras del sudeste español" y "la vinculan al yacimiento del Tossal de Manises, cuya fundación en el contexto bélico de época bárquida ya ha sido señaladas por sus excavadores", ha explicado el Ayuntamiento.

Ha abundado en que "en esta necrópolis estaba enterrada probablemente una 'gens' militar de un mismo linaje o familia, reunidos fuera del área principal de enterramientos de La Albufereta, emplazada a 300 metros al sudoeste".

Este hecho vendría a marcar su estatus "diferenciador, más allá incluso de la propia entidad de sus ajuares". Por ello, a modo de hipótesis preliminar a falta del estudio completo de todas las evidencias materiales documentadas y ahora en proceso de estudio, los responsables de Arquealia vinculan esta necrópolis excavada con "la élite guerrera del ejército ibero".

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha aseverado: "Estamos de enhorabuena con este hallazgo que nos va a permitir conocer mejor la rica historia de Alicante y que se suma a otros importantes yacimientos iberos ya descubiertos y estudiados en nuestra ciudad".