Descubren biomarcadores virales que podrían mejorar el diagnóstico de fibromialgia, fatiga crónica y covid persistente

Un estudio liderado por la investigadora Karen Giménez Orenga, del Grupo de Expresión Génica e Inmunidad de la Universidad Católica de Valencia (UCV), apunta a que antiguos virus integrados en el ADN humano, conocidos como retrovirus endógenos humanos (HERV), podrían convertirse en biomarcadores "clave" para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como el síndrome de fatiga crónica --también conocido como encefalomielitis miálgica--, la fibromialgia y el covid persistente.

La investigación ha incluido el análisis de muestras de sangre de 302 pacientes con diagnóstico clínico definido, distribuidos en cuatro estudios experimentales independientes. Los resultados señalan el potencial de los HERV y de otros elementos virales relacionados como herramientas con capacidad discriminatoria entre patologías que comparten síntomas similares, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según la UCV, "los HERV son secuencias procedentes de antiguos virus que infectaron a nuestros antepasados y quedaron integradas en el ADN, transmitiéndose de generación en generación hasta la actualidad". Durante décadas se consideraron "ADN basura" porque no codificaban proteínas como los genes clásicos. Sin embargo, hoy se sabe que cumplen funciones reguladoras y pueden influir en la respuesta inmunitaria.

El estudio evidencia que la activación de estos retrovirus "no es un fenómeno puntual, sino que puede mantenerse en el tiempo y estar vinculada a alteraciones del sistema inmunitario y a una mayor intensidad de los síntomas en pacientes con encefalomielitis miálgica, fibromialgia y covid persistente".

Según la investigadora, los resultados "abren la puerta a mirar más allá de los genes codificantes y a explorar otras secuencias del genoma", aunque ha insistido en que se trata de datos preliminares que deberán validarse en cohortes "más amplias".

Uno de los trabajos, centrado en la covid-19 y en el covid persistente, detectó la presencia mantenida de la proteína HERV-W ENV incluso meses después de la infección. Esta persistencia podría estar relacionada con una activación inflamatoria sostenida cuando el sistema inmunitario no logra regresar a su estado basal, lo que contribuiría a síntomas como la fatiga crónica.

El análisis de marcadores inflamatorios, niveles de citoquinas y otros parámetros clínicos permitió además distinguir molecularmente la condición covid persistente del síndrome de fatiga crónica y de la fibromialgia. Aunque el cuadro clínico puede parecer "muy similar", los perfiles biológicos muestran "diferencias relevantes".

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS PERSONALIZADAS

Otra línea del trabajo permitió clasificar a los pacientes con encefalomielitis miálgica en subgrupos según el grado de activación de los HERV, lo que ayuda a explicar la heterogeneidad de la enfermedad y la distinta severidad de los síntomas. Este enfoque podría facilitar en el futuro estrategias terapéuticas "más personalizadas".

En paralelo, el estudio del viroma sanguíneo reveló que el Torque Teno Mini Virus 9 (TTMV9) aparecía "en mayor cantidad" en un subgrupo de pacientes con mayor alteración inmunitaria, lo que sugiere que en algunos casos "podría existir una respuesta antiviral debilitada". Aunque estos hallazgos aún no se traducen en una prueba diagnóstica disponible, "sientan las bases para el desarrollo futuro de herramientas clínicas basadas en biomarcadores moleculares".

La investigación forma parte de la tesis doctoral de Karen Giménez, defendida en la UCV, y ha combinado trabajo de laboratorio con colaboración clínica especializada. La obtención y caracterización de los pacientes se realizó junto al Biobanco para la Investigación Biomédica y en Salud Pública de la Comunidad Valenciana (IBSP-CV) y con profesionales clínicos expertos en encefalomielitis miálgica.

El proyecto ha contado con financiación pública y privada, entre ellas ayudas predoctorales del programa VALi+d de la Generalitat Valenciana y el respaldo de la organización británica ME Research UK, además de fondos autonómicos y universitarios. Durante este periodo, la investigadora ha realizado estancias en la Universidad de Cagliari (Italia) y en la Universidad de Oxford (Reino Unido), y ha consolidado colaboraciones con equipos internacionales como el del investigador Hervé Perron en GeNeuro.

La investigadora de la UCV confía en que, aunque la investigación avance de forma progresiva, el conocimiento sobre estas patologías complejas continúa creciendo y cada hallazgo contribuye a mejorar su comprensión y abordaje clínico.