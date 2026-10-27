Descubren un capitel de hace mil años en los Baños Árabes de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajos arqueológicos en los Baños Árabes de la Plaça de la Fruita, frente al Mercado Central de Elche (Alicante), han permitido descubrir un capitel de origen andalusí, cuya elaboración se sitúa entre el siglo X y principios del XI, acompañado de un fuste de columna, dos piezas de piedra caliza.

El hallazgo, localizado en la zona norte de la sala caliente, constituye una nueva aportación al conocimiento de la Elche islámica y será incorporado al patrimonio museístico de la ciudad, han informado fuentes municipales en un comunicado.

"Se trata del primer capitel islámico encontrado en la ciudad y este descubrimiento da buena cuenta del nivel patrimonial y arqueológico que tiene este municipio", ha destacado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien ha asegurado: "Estamos ante un pasado esplendoroso que seguimos descubriendo y poniendo en valor".

Por su parte, el arqueólogo municipal, Víctor Cañavate, ha explicado que los primeros trabajos de limpieza y estudio han permitido "identificar un capitel de estilo corintizante, con dos coronas de hojas simplificadas y elementos decorativos que podían corresponder al mundo islámico".

Estos indicios permiten situar su elaboración entre el siglo X y principios del XI. "El fuste que apareció junto al capitel presenta una sección hexagonal y conserva también señales de su elaboración", ha apostillado el experto.

Ambas piezas fueron reutilizadas como material de relleno durante una reforma de época cristina, un hecho que "evidencia las transformaciones que experimentó el conjunto a lo largo de su historia", han apuntado desde el consistorio, al tiempo que han indicado que, tras su extracción, los elementos han sido trasladados al laboratorio para su limpieza y estudio, y se encuentran en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE).

Las excavaciones en los Baños Árabes también han permitido documentar otros espacios y elementos del complejo, como la leñera, el horno, una bañera de inmersión de agua caliente y unas escaleras que comunicaban con dependencias situadas bajo la actual calle. Desde el Ayuntamiento han resaltado que "estos hallazgos contribuyen a reconstruir cómo funcionaban los baños y cómo se organizaban sus distintas estancias".

Los trabajos de excavación arqueológica ya han finalizado y actualmente se desarrolla el pilotaje que servirá de base para la futura musealización del recinto. La intervención contempla la recuperación y consolidación de las estructuras conservadas y la creación de un espacio que permita comprender cómo era el edificio en época andalusí.

Ruz ha señalado que la puesta en valor de los baños permitirá acercar este patrimonio a la ciudadanía y a quienes visitan Elche, al tiempo que ha recalcado: "El objetivo es conservar y dar a conocer nuestro patrimonio".