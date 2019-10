Un descubrimiento de la UA permite investigar nuevos métodos de navegación espacial sin combustible

Publicado 10/10/2019 14:03:41 CET

El profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), Juan F. Navarro, ha descubierto y detallado cómo una estrella con la suficiente energía puede salir del pozo potencial de una galaxia con simetría axial. El profesor expone en un artículo en la revista Nature su descubrimiento "con un grado de detalle que no se había logrado hasta la fecha", lo que ha suscitado un gran interés entre la comunidad científica porque abre la puerta a desarrollar métodos de navegación espacial utilizando un campo gravitatorio sin combustible.

La UA ha indicado que con ello se abren nuevos campos de investigación y permite conocer un poco mejor la mecánica del universo y de los movimientos de los cuerpos celestes. En este sentido, Navarro ha destacado su aplicación a la navegación espacial y en concreto "utilizando el campo gravitatorio, lo que permite que el artefacto pueda navegar sin necesidad de combustible".

El trabajo del profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UA se centra en un modelo simplificado de galaxia que presenta dos aperturas de escape. Este modelo de dos ventanas permite analizar el modo en que las estructuras asociadas a las dos aperturas interactúan y se interrelacionan.

Navarro es uno de los investigadores del grupo de Geodesia Espacial y Dinámica Espacial y su trabajo ha sido publicado por la prestigiosa revista Scientific Reports de Nature 'On the escape from potentials with two exit channels'.

El investigador ha comentado que "es un hecho conocido que el escape de un potencial galáctico viene regulado por las órbitas periódicas inestables, conocidas como órbitas de Lyapunov, que se sitúan en las aperturas del pozo de potencial. En particular, el escape depende de la relación que tienen las condiciones iniciales de la estrella con unas estructuras geométricas asociadadas a las órbitas de Lyapunov y que se conocen como variedades estable e inestable de la órbita".

El artículo publicado por la revista de Nature, "determina estas estructuras con mucha precisión, así como sus sucesivas intersecciones con una superficie de Poincaré que permite comprender la geometría del problema". En el artículo se presentan y analizan estas estructuras con un grado de detalle que hasta ahora no se había llevado a cabo.