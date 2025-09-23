Desgravaciones a la música y recuperación patrimonial centran el discurso de Mazón en clave cultural

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, interviene durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desgravaciones fiscales para la enseñanza y práctica de música y la recuperación del patrimonio como "elemento vertebrador del territorio y no de enfrentamiento" han centrado, en clave cultural, el discurso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General que ha arrancado este martes en Les Corts.

Entre los 44 anuncios que ha realizado en la primera parte de su intervención en el pleno, el jefe del Consell ha avanzado que la tercera fase de la reforma fiscal incluirá, "por primera vez", desgravaciones para la enseñanza y práctica de música.

Ha concretado que serán deducibles "la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música, tanto públicas como privadas, los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios a sociedades musicales o bandas de música y asistencia a conciertos para las rentas que más lo necesitan".

Mazón ha resaltado que estas deducciones "cobran especial sentido en una tierra como la nuestra, que tiene en la música una de sus señas de identidad más potentes; una pasión que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos y que explica por qué son miles las personas que forman parte de una agrupación musical, una banda o una rondalla", ha enumerado el 'president', que ha agregado que, "aunque todos agradecemos con aplauso los momentos que nos hacen disfrutar con su arte, es de ser más agradecidos aún el propiciar que ese arte del que disfrutemos todos".

En otro momento de su intervención, ha recordado que hace dos años se comprometió a desarrollar "una política cultural libre, expansiva y de referencia, una política cultural que priorice la libertad, por supuesto, que no distinga entre buenos y malos, por supuesto, que no discrimine una lengua sobre otra, por supuesto, y que sea accesible para todos, porque no existe una cultura buena o una cultura mala".

"Una política cultural --ha proseguido-- que dejara de estar al servicio del pancatalanismo y del sectarismo y que permitiera todas las expresiones artísticas y respetar a nuestras tradiciones ancestrales de los que algunos hoy se avergüenzan".

En este punto, ha agradecido "el papel" de Vox, en muchos otros aspectos y entre muchos otros agentes, que "han comprendido que la cultura es mucho más que banderas, pancartas o etiquetas". "Estamos consiguiendo este propósito", ha aseverado.

En lo referente a la protección del patrimonio cultural, ha reivindicado que su gobierno "ha duplicado las ayudas para proteger los bienes" al pasar de 3 a cerca de 7 millones de euros a través del Plan Restaura, "porque antes no existía".

Las ayudas, ha detallado, se destinan a proyectos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de bienes incluidos en el inventario general y tienen carácter plurianual.

Y este año como novedad --ha enfatizado-- podrán solicitar ayudas los ayuntamientos y también entidades locales menores y mancomunidades asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. "Aquí dirán que no, pero ya verán a sus alcaldes y a sus municipios pidiendo las ayudas para restaurar el patrimonio cultural", ha exclamado dirigiéndose a la oposición.

En la misma línea, ha defendido que en lo que va de legislatura se ha "quintuplicado el importe máximo destinado a cada rehabilitación, pasando de los 40.000 del Botànic a los 200.000 del Consell del Cambio".

"DEJADEZ Y ABANDONO"

"Y tras ocho años de promesas que se materializaban en dejadez y en abandono como de costumbre, estamos llevando a cabo inversiones directas y reales para visibilizar y reforzar la restauración del patrimonio cultural en nuestros municipios. Nuestro valioso patrimonio cultural debe ser un elemento vertebrador del territorio y no de enfrentamiento", ha insistido Mazón, quien ha agregado que "tiene que ser motor de desarrollo y de desarrollo y cohesión social, especialmente en los municipios con menos recursos".

Aquí ha puesto en valor actuaciones en espacios "que tanto nos identifican", como el Centre del Carme, el monasterio de la Valldigna o la masía de Morella la Vella, entre otras.

Por otro lado, ha afirmado que el Circuit Cultural Valencià era "el epicentro de las irregularidades y del descontrol en la contratación de la política cultural del Botànic". "Y no lo digo yo, es que lo dicen los informes de la Intervención General que nos obligaron a cambiar el modelo", ha apostillado.

Para el 'president', el nuevo formato lo ha abierto "a todos los municipios", cumple con la "legalidad" y, en definitiva, lo dota de "un presupuesto récord de la historia de la Generalitat Valenciana con 2,4 millones de euros".

"Señores de la izquierda, dejen de esparcir bulos, dejen de propagar el miedo, el rencor y la discordia, y estúdiense bien el presupuesto de la Generalitat, y si no entienden algo, se lo explicaremos, que las 'retallades' en cultura solo existen en la imaginación de la izquierda", ha espetado.

Y ha abundado: "Lo que sí existe y muy pronto lo podrán disfrutar todos los valencianos, también la izquierda, si es que el rencor les deja, es el acuerdo histórico con la Hispanic Society de Nueva York que va a permitir que 200 cuadros de Joaquín Sorolla se exhiban en la que será la primera sede de la institución cultural en Europa: en el Palacio de las Telecomunicaciones de Valencia". Un edificio que "ahora sí va a poder ser disfrutado por todos y con la obra del pintor valenciano más importante de todos los tiempos y no solo por los amiguetes del Botànic", ha zanjado.