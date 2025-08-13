Desmantelada una plantación de marihuana con 1.516 plantas en una nave industrial en Salinas (Alicante) - GUARDIA CIVIL DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una plantación de marihuana ubicada en el interior de una nave industrial en Salinas (Alicante), donde se han intervenido 1.516 plantas y 8,200 kilogramos de cogollos de la misma sustancia. Además, han detenido a dos personas presuntamente implicadas en los hechos.

La investigación comenzó en el mes de junio, tras recibir la Guardia Civil informaciones anónimas que alertaban sobre "movimientos extraños" y la presencia de "personas desconocidas" en el lugar, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Ante estos indicios, los agentes realizaron una inspección ocular de la nave, en la que constataron la ausencia de actividad comercial conocida, el tapiado o cubrimiento de puertas y ventanas, la instalación de cámaras de vigilancia y la presencia de aparatos de aire acondicionado conectados a tubos de extracción, elementos todos ellos "característicos de este tipo de cultivos".

De esta manera, se intensificaron las vigilancias en la zona, con el objetivo de identificar y detener a los presuntos responsables, y el 20 de junio, una patrulla de la Guardia Civil de Sax observó una furgoneta que abandonaba la nave investigada, procediendo a su identificación, así como a la de un turismo que también salía del lugar, aunque este último no pudo ser interceptado en ese momento.

El único ocupante de la furgoneta era un varón de 54 años, en cuyo vehículo se halló una gran cantidad de tierra, tallos y hojas de marihuana.

REGISTRO DE LA NAVE

Posteriormente, otros agentes acudieron a la nave, que se encontraba cerrada. A través de una ventana abierta pudieron observar filtros de carbono para disimular el olor de la plantación, tabiques interiores de pladur y luz amarilla, utilizada habitualmente para el crecimiento de las plantas.

Con base en estas pruebas, se solicitó y realizó un registro del inmueble, donde se intervinieron 1.516 plantas de marihuana y 8,200 kilogramos de cogollos de la misma sustancia, hechos por los que fue detenido el ocupante de la furgoneta.

En días posteriores, las investigaciones permitieron identificar al titular del turismo que se dio a la fuga, que se trataba de un vecino de Petrer (Alicante) de 58 años, que había alquilado la furgoneta en una empresa de 'renting', y el 22 de junio se procedió a su detención.

Los acusados carecían de antecedentes y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Villena, imputándoles un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana. La autoridad judicial decretó prisión comunicada y sin fianza para el primero de ellos, mientras que el segundo quedó en libertad.