Desmantelada una plantación de marihuana en una urbanización de Picassent

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VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una urbanización de la localidad valenciana de Picassent. El autor del delito se encuentra en búsqueda para su detención, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación empezó el pasado mes de febrero, cuando se recibieron una serie de quejas vecinales por un fuerte y persistente hedor a marihuana en la urbanización.

Los agentes se trasladaron a la urbanización y lograron identificar el domicilio donde se focalizaba el olor a marihuana. Además, se realizaron una serie de mediciones en el transformador de la urbanización.

Se comprobó que existía una pérdida de corriente eléctrica compatible con la existencia de una plantación indoor. Vistos los indicios, se realizaron gestiones para identificar al morador de la vivienda y se verificó que además el 'modus vivendi' era compatible con el cuidado de una plantación de marihuana.

A mediados de marzo se detectó una interrupción repentina del consumo eléctrico, lo que llevó a los agentes a precipitar la operación, procediendo a realizar, en el chalet sospechoso, una entrada y registro que permitió aprehender 43,60 kilogramos de cogollos repartidos en siete secaderos, además de unos 160 esquejes de cannabis.

Durante la entrada, también se aprehendieron los equipos industriales de climatización, calor, bombas de riego y ventiladores para el procesado de la droga. El autor material, al que se le atribuye un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), huyó y ahora mismo continúa en búsqueda para su detención.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent Plaza número 2.