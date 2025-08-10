Desmantelado un cultivo 'indoor' de marihuana en un taller de vehículos clandestino en Rojales (Alicante) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Rojales (Alicante) a un hombre por presuntamente haber arrendado una finca que era utilizada como taller o desguace de vehículos clandestino y en la que se ocultaba una plantación de marihuana.

A través de la Policía Local, se puso en conocimiento a los agentes nacionales de una posible actividad ilegal en una finca al parecer abandonada y en la que se había observado un trasiego de entradas y salidas de vehículos en su interior, según ha detallado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

De este modo, los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta dicho lugar para comprobar la veracidad de los hechos y observaron que en las instalaciones había un "gran" número de vehículos desmontados, lo cual daba apariencia de tratarse de un taller o desguace clandestino.

Los investigadores, junto con agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana, acudieron al lugar para realizar una inspección de lo que pudiera ser un taller mecánico que operaba de forma clandestina.

Durante la inspección los agentes comenzaron a percibir un olor a marihuana desde un patio interior, donde hallaron un "gran" número de plantas de marihuana. Ante la posibilidad de que en las instalaciones se llevase a cabo un cultivo 'indoor' de estas plantas, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó el registro y la intervención de las sustancias estupefacientes.

Tras el registro practicado, los agentes intervinieron un total de 212 plantas de marihuana y llevaron a cabo la detención de un hombre de 49 años por un delito contra la salud pública, que se trataba de la persona que tenía las instalaciones arrendadas.

En relación a la actividad irregular que se llevaba a cabo en la finca, los agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat realizaron la correspondiente acta-denuncia de inspección.